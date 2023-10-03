Лацио продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто

Лацио официально объявил, что Луис Альберто продлил контракт с клубом до 2027 года.

По информации Николо Скиры, 31-летний полузащитник будет получать заработную плату в размере €4 млн в год. Также новое трудовое соглашение игрока с клубом предусматривает опцию его продления еще на один год.

Напомним, Альберто перешел в "Лацио" из "Ливерпуля" в 2016 году. За это время испанский футболист принял участие в 271 матче во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 70 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.