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Лацио продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто
Контракт продлен до 2027 года
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Лацио официально объявил, что Луис Альберто продлил контракт с клубом до 2027 года.
По информации Николо Скиры, 31-летний полузащитник будет получать заработную плату в размере €4 млн в год. Также новое трудовое соглашение игрока с клубом предусматривает опцию его продления еще на один год.
Напомним, Альберто перешел в "Лацио" из "Ливерпуля" в 2016 году. За это время испанский футболист принял участие в 271 матче во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 70 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
.@10_luisalberto per altri quattro anni— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2023
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