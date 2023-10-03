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Лацио продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто

Италия
(1 голосов)

Контракт продлен до 2027 года

Лацио продлил контракт с полузащитником Луисом Альберто

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UA-Футбол
Новина українською

Лацио официально объявил, что Луис Альберто продлил контракт с клубом до 2027 года.

По информации Николо Скиры, 31-летний полузащитник будет получать заработную плату в размере €4 млн в год. Также новое трудовое соглашение игрока с клубом предусматривает опцию его продления еще на один год.

Напомним, Альберто перешел в "Лацио" из "Ливерпуля" в 2016 году. За это время испанский футболист принял участие в 271 матче во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 70 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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В статье: Луис Альберто Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
03.10.2023 в 15:55
Через таких чарівників м'яча як Луїс Альберто і люблять футбол. Терпіти не можу антифутбол як наприклад у Юве. FORZA LAZIO !!!
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