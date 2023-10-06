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Погба сдал вторую позитивную допинг-пробу на тестостерон. Ему грозит дисквалификация на 4 года

Италия
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Решение за антидопинговым комитетом

Погба сдал вторую позитивную допинг-пробу на тестостерон. Ему грозит дисквалификация на 4 года

Фото: ФК Ювентус / Автор невідомий

Новина українською

Поль Погба сдал вторую позитивную допинг-пробу на тестостерон. Полузащитник был временно отстранен от футбола антидопинговым комитетом ещё 11-го сентября, когда стал известен результат первой пробы.

Теперь, после положительного контранализа, французу угрожает дисквалификация сроком на 4 года – он не сможет играть в футбол.

"Очевидно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила", – говорится в комментарии представителей Поля Погба для Sky Sports.

Весь прошлый сезон Погба лечился от травм: он сыграл всего в 12 поединках за "Юве" после возвращения из "Манчестер Юнайтед летом 2022-го.

Также во Франции продолжается расследование в деле, где Поль стал жертвой группы вымогателей, включая его старшего брата Матиаса. Подозреваемые отрицают все обвинения.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
skysports.com

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