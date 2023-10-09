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Лукаку: Летом многие люди говорили обо мне. Я молчу. Вместо этого я показываю на поле, что я могу сделать для команды
У Лукаку 7 голов в 8 матчах в этом сезоне
Фото: пресслужби ФК "Рома"
Нападающий "Ромы" Ромелу Лукаку прокомментировал старт сезона в новой команде. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.
"Рома" Лукаку? Нет, "Рома" есть "Рома". Как я уже говорил ранее, мы команда и мы должны совершенствоваться. Мы находимся в сложной ситуации. Мы хотим играть лучше и должны играть лучше для наших болельщиков и для города. За нами много людей. Я счастлив этой победой.
В чем секрет моей формы? Я профессионал. Летом многие люди говорили обо мне. Я молчу. Вместо этого я показываю на поле, что я могу сделать для команды. Мы счастливы, что победили, мы должны продолжать в том же духе.
Отношения с Дибалой? Очень хорошие. С тех пор как я приехал в Италию, мне повезло играть с несколькими великими игроками. Паулу - командный игрок, который действительно помогает мне. Жаль, что он получил травму.
Я надеюсь, что он быстро восстановится, потому что он самый важный игрок в нашей команде", - приводит слова Лукаку официальный сайт "Ромы".
После восьми туров чемпионата Италии "Рома" занимает десятое место с 11 очками.
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