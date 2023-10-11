Ювентус может арендовать Джейдона Санчо. Трансфер может состоятся зимой

"Ювентус" может подписать Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно. Англичанин является целью туринского клуба.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Санчо в аренду. Вероятно, английский клуб был бы готов и продать игрока, но вряд ли "Ювентус", в трудном финансовом положении, сможет позволить себе такой переход.

Санчо пришел в "МЮ" летом 2021-го за 85 миллионов евро. Сейчас 23-летний футболист оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, что Санчо публично усоминлся в причинах своего отсутствия в составе "МЮ" на матч с "Арсеналом". Футболист был отстранен от состава из-за конфликта с тен Хагом и до сих пор не принес извинений. Похоже, вход обратно ему уже закрыт.