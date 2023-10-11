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Ювентус может арендовать Джейдона Санчо. Трансфер может состоятся зимой

Италия
(1 голосов)

Скорее всего это будет аренда

Ювентус может арендовать Джейдона Санчо. Трансфер может состоятся зимой

Getty Images

Новина українською

"Ювентус" может подписать Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно. Англичанин является целью туринского клуба.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов отпустить Санчо в аренду. Вероятно, английский клуб был бы готов и продать игрока, но вряд ли "Ювентус", в трудном финансовом положении, сможет позволить себе такой переход.

Санчо пришел в "МЮ" летом 2021-го за 85 миллионов евро. Сейчас 23-летний футболист оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, что Санчо публично усоминлся в причинах своего отсутствия в составе "МЮ" на матч с "Арсеналом". Футболист был отстранен от состава из-за конфликта с тен Хагом и до сих пор не принес извинений. Похоже, вход обратно ему уже закрыт.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
calciomercato.com

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