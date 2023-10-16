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Данило получил травму и пропустит матч с Миланом

Италия
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Защитник Юве выбыл на 3 недели

Данило получил травму и пропустит матч с Миланом

Getty Images

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Защитник "Ювентуса" Данило получил травму в расположении сборной Бразилии.

Как сообщает официальный сайт "Юве", у игрока растяжение подколенного сухожилия левой ноги, из-за которого он пропустит ориентировочно 3 недели.

Таким образом, Данило точно пропустит матчи с "Миланом" 22 октября и "Вероной" 28 октября. Игра 5 ноября с "Фиорентиной" пока что остаетсяпод вопросом.

Напомним, что в этом сезоне 32-летний бразилец он провел 8 матчей за "Ювентус", в которых забил 1 гол.

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В статье: Данило Ювентус (Турин) Милан
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