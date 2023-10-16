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Данило получил травму и пропустит матч с Миланом
Защитник Юве выбыл на 3 недели
Getty Images
Защитник "
Как сообщает официальный сайт "Юве", у игрока растяжение подколенного сухожилия левой ноги, из-за которого он пропустит ориентировочно 3 недели.
Таким образом, Данило точно пропустит матчи с "Миланом" 22 октября и "Вероной" 28 октября. Игра 5 ноября с "Фиорентиной" пока что остаетсяпод вопросом.
Напомним, что в этом сезоне 32-летний бразилец он провел 8 матчей за "Ювентус", в которых забил 1 гол.
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