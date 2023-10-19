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Гендиректор Интера - о Мартинесе: Лаутаро не Шкриньяр. Мы договоримся о продлении контракта

Италия
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Маротта уверен в Мартинесе

Гендиректор Интера - о Мартинесе: Лаутаро не Шкриньяр. Мы договоримся о продлении контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта ответил на вопрос о том, продлит ли нападающий Лаутаро Мартинес свое трудовое соглашение с миланским клубом.

"Лаутаро не похож на Шкриньяра. Если он захочет остаться - мы сделаем все, чтобы его продлить. "Интер" заинтересован в сотрудничестве с Мартинесом не меньше его самого.

Здорово иметь игрока, который отказывается от многих топ-клубов только ради того, чтобы остаться там, где он есть сейчас", - приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мартинес перешел в миланский клуб в 2018 году. За это время аргентинский нападающий в составе "нерадзурри" принял участие в 248 матчах во всех турнирах, в которых отметился 113 голами и 38 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €100 млн.

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano

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