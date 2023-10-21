Серия А. Наполи вышел из-под давления победой в Вероне

Серия А. Девятый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 1:3

Голы: Лазович 62 - Политано 27, Кварацхелия 43, 55

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Давидович, Амионе (Ф. Терраччьяно 46), Фараони, Хонгла, Сердар (Лазович 46), Дойг (Чачуа 62), Фолоруншо, Нгонг (Бонаццоли 46), Джурич (Анри 78)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи (Дзаноли 67), Лоботка, Каюст, Зелински (Гаэтано 84), Политано (Дзербин 84), Распадори (Симеоне 67), Кварацхелия (Линдстрем 77)

Предупреждения: Маньяни 37, Фараони 44, Бонаццоли 65 - Руи 44, Линдстрем 80

Главный арбитр: Розарио Абиссо

1:3 дома от "Фиорентины", давление на Руди Гарсию и настойчивые слухи о его конфликте с ведущими игроками. Вмешательство Аурелио Де Лаурентиса и его слова о том, что не уволил тренера, потому что не верил в пользу увольнения (то есть думал об этом). Угрозы президента штрафовать игроков за резкую реакцию на замены. Слова тренера о том, что "понял, кто его друг, а кто - враг"...

"Наполи" явно ехал в Верону нервным, издерганным. Еще и без лучшего бомбардира Виктора Осимхена и танка в центре поля Андре-Франка Замбо-Ангиссы. Еще и играть против соперника, у которого выиграл лишь два матча из предыдущих шести. Еще и явно помня о своей плохой гостевой форме - две победы в предыдущих семи матчах Серии А на выезде. И все же он справился. Вышел из-под давления.

Помог выйти соперник. "Верона" выиграла в двух первых турах, но затем в шести набрала лишь два очка и забила два мяча. Сегодня начала очень хорошо, с ударом головой Давидовича с подачи углового, отбитым Меретом, с неточным ударом Нгонга. Но очень быстро растворилась и позволила "Наполи" до перерыва делать все, что хочет. Владеть мячом в два раза чаще, пробивать по воротам почти в четыре раза чаще.

Монтипо и отбивал два сложных штрафных Распадори, и бросался ему в ноги. Не сумел отбить удар свободного Политано с семи метров после навеса центрфорварда Распадори с левого фланга. Кварацхелия дважды получал длинные забросы от Политано, прорывался в штрафную и пробивал. То в ближний, то в дальний угол. Дубль Кварадоны после всего одного гола за предыдущие семь месяцев.

Впрочем, еще до его второго гола, с самым началом второго тайма, "Верона" переключилась. Благодаря трем заменам. Мерет ногой отбил удар Бонаццоли с острого угла. Навес, отскок от защитника - и Лазович добивает. Бонаццоли и Джурич замыкали "кроссы", и от первого в прыжке спас Мерет. Вытащил Алекс и удар Лазовича с линии штрафной с рикошетом. "Наполи" также атаковал. Каюст и Симеоне чуть не попали.

Красивый, яркий и равный второй тайм вывел на итоговые 37 ударов по воротам, из них 19 - в створ. Причем "Верона" уступила в последних лишь один. Ей не хватило качества. Ну и провального первого тайма. А "Наполи" благодаря качеству Кварацхелии и Политано и работе своего вратаря сумел выйти из-под давления и в этом матче, и в целом. Вообще-то, у него уже три победы в последних четырех в лиге.