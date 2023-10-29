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Гол на последней минуте помог победить. Ювентус - Верона 1:0. Обзор матча и видео гола
Ювентус - Верона 1:0. Обзор матча и видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" принимал у себя дома "Верону".
"Ювентус" выступал фаворитом в этом матче, но "Верона" достойно держала оборону и даже сама пыталась атаковать, но к концу игры на седьмой компенсированной минуте матча защитник Андреа Камбьязо смог забить единственный, победный гол.
Серия А. 10 тур. Ювентус - Верона 1:0
Гол: Камбьязо 90+7
В следующей игре "Ювентус" в гостях сыграет против "Фиорентины".
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