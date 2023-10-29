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Гол на последней минуте помог победить. Ювентус - Верона 1:0. Обзор матча и видео гола

Италия
(1 голосов)

Ювентус - Верона 1:0. Обзор матча и видео гола

Гол на последней минуте помог победить. Ювентус - Верона 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Ювентус" принимал у себя дома "Верону".

"Ювентус" выступал фаворитом в этом матче, но "Верона" достойно держала оборону и даже сама пыталась атаковать, но к концу игры на седьмой компенсированной минуте матча защитник Андреа Камбьязо смог забить единственный, победный гол.

Серия А. 10 тур. Ювентус - Верона 1:0
Гол: Камбьязо 90+7

В следующей игре "Ювентус" в гостях сыграет против "Фиорентины".

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В статье: Ювентус (Турин) Серии А Верона
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