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Невероятных камбэк подопечных Раньери. Кальяри - Фрозиноне 4:3. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Кальяри - Фрозиноне ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Невероятных камбэк подопечных Раньери. Кальяри - Фрозиноне 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Кальярі"

Новина українською

Подопечные Клаудио Раньери одержали первую победу в Серии А. Да еще и какую! Сначала "Кальяри" пропустили три мяча, хотя у хозяев была возможность сделать счет 1:1, но на 30-й минуте Манкозу не реализовал пенальти. Как говорится, не забиваешь ты - забивают тебе, и в ворота "Кальяри" было забито еще два.

Но после 70-й минуты подопечные Раньери смогли перевернуть игру с 0:3 на 4:3. Ористанио забил первый на 72-й, Макумбу реализовал момент на 76-й. В дополнительное время Паволетти делает дубль и добывает первую победу для своей команды.

Серия А. Десятый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Фрозиноне" 4:3

Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+3, 90+5 - Суле 23, 37, Брешианини 49

Нереализованный пенальти: Манкозу 30 (К, перекладина)

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В статье: Кальяри Фрозиноне
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Комментарии (1)
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Denis851
29.10.2023 в 20:38
Оце так дійсно камбек. Клаудіо ще вміє!
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