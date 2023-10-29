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Невероятных камбэк подопечных Раньери. Кальяри - Фрозиноне 4:3. Обзор матча и видео голов
Кальяри - Фрозиноне ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.10.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кальярі"
Подопечные Клаудио Раньери одержали первую победу в Серии А. Да еще и какую! Сначала "Кальяри" пропустили три мяча, хотя у хозяев была возможность сделать счет 1:1, но на 30-й минуте Манкозу не реализовал пенальти. Как говорится, не забиваешь ты - забивают тебе, и в ворота "Кальяри" было забито еще два.
Но после 70-й минуты подопечные Раньери смогли перевернуть игру с 0:3 на 4:3. Ористанио забил первый на 72-й, Макумбу реализовал момент на 76-й. В дополнительное время Паволетти делает дубль и добывает первую победу для своей команды.
Серия А. Десятый тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Фрозиноне" 4:3
Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+3, 90+5 - Суле 23, 37, Брешианини 49
Нереализованный пенальти: Манкозу 30 (К, перекладина)
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