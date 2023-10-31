Кубок Италии. Определился соперник Ромы в 1/8 финала. Это ее победитель в предыдущем розыгрыше

Кубок Италии. Второй раунд

"Кремонезе" (II) - "Читтаделла" (II) 2:1 OT

Голы: Бертолаччи 48, Кода 120+1 - Вита 83

Удаление: Фраре 53 (Ч, вторая желтая)

Официально второй раунд Кубка, а на самом деле третий, стартовал сегодня. В нем ещё не принимают участие команды Топ-8 предыдущего сезона Серии А. В сущности, сейчас определяются их соперники. Начали его две команды из Серии Б. "Кремонезе" ещё в предыдущем сезоне играл в Серии А, "Читтаделла" постоянно пытается пробиться туда. Но теперь обе застряли в середине турнирной таблицы. Они равны по силам.

Команды встречались в лиге в Читтаделле четыре дня назад. Тогда победил "Кремонезе" со счетом 2:1, правда, лишь благодаря голу на 93-ей минуте. Голы в целом начались лишь после 78-ой. Сегодня также не обошлось без драмы. "Читтаделла" сравняла счет на 83-ей после 30-ти минут вдесятером. и команды играли вничью до 121-ой минуты. Когда Кода забил победный гол.

Мячом сегодня владели хозяева почти в два раза больше. При этом первый тайм гости выиграли по ударам по воротам со счетом 10:3, и вратарь хозяев Юнгдаль работал. Не как-то невероятно, но серьезно. В начале второго тайма забил Бертолаччи. Чофани оставил его пяткой перед вратарем.

Вскоре "Читтаделла" осталась вдесятером, что сильно осложнило её камбек. Еще и Окереке и Чофани могли сделать счет 2:0. Но не попали. А в концовке "кросс" на Маграсси не прервал никто, Юнгдаль отбил его удар в упор, но вышедший на замену Вита добил.

Еще в основное время удар головой Гильоне вратарь гостей Маньеро остановил на линии. А в добавленное Окереке и Абрего не попадали с близкого расстояния. Маньеро спас в дуэли с Кодой. Но в итоге пропустил от него. На 121-ой минуте. Окереке отдал пас. Оба вышли на замену.

В следующем раунде "Кремонезе" встретится в гостях с "Ромой". Они уже встречались в предыдущем сезоне в Кубке на "Стадио Олимпико", и команда из Кремоны праздновала победу, пробившись в полуфинал.