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Франческо Тотти: мне не понравилось, как закончилась моя история с Ромой

Италия

Тотти готов вернуться в клуб

Франческо Тотти: мне не понравилось, как закончилась моя история с Ромой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что готов вернуться в клуб.

"Я провел в "Роме" 30 лет. Я проявил уважение ко всем и уволился с другой работы. Я сказал нет "Реалу" и другим, потому что хотел только ту футболку. Мне не понравилось, как закончилась моя история с "Ромой". Когда в футболе ты больше не нужен, уважение теряется.

С определенной ролью я хотел бы вернуться. И хотел бы поговорить с Моуринью, он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он не тренировал меня в моей карьере. В "Роме" знают, что, если я им понадоблюсь для серьезных дел, я буду рад протянуть им руку помощи", - приводит слова Тотти AS.

В составе "Ромы" Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007).

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