Франческо Тотти: мне не понравилось, как закончилась моя история с Ромой

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что готов вернуться в клуб.

"Я провел в "Роме" 30 лет. Я проявил уважение ко всем и уволился с другой работы. Я сказал нет "Реалу" и другим, потому что хотел только ту футболку. Мне не понравилось, как закончилась моя история с "Ромой". Когда в футболе ты больше не нужен, уважение теряется.

С определенной ролью я хотел бы вернуться. И хотел бы поговорить с Моуринью, он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он не тренировал меня в моей карьере. В "Роме" знают, что, если я им понадоблюсь для серьезных дел, я буду рад протянуть им руку помощи", - приводит слова Тотти AS.