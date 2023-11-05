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Дуглас Коста мечтает вернутся в Ювентус. Сейчас он находится в Саудовской Аравии

Италия
Обновлено

Вариант из США уже неактуален, однако есть желание вернуться в Европу

Дуглас Коста мечтает вернутся в Ювентус. Сейчас он находится в Саудовской Аравии

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Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста находится в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Его агенты ведут переговоры с тремя клубами. Параллельно Коста поддерживает форму тренировками в Саудовской Аравии.

Однако также бразилец мечтает о возвращении в "Ювентус". Он ждет предложение от туринского клуба, которое готов обсудить. Пока стороны не договаривались о переходе.

Коста находится в статусе свободного агента. 24 октября он официально покинул "Лос-Анджелес Гэлэкси".

Вингер не выступает в Европе с мая 2021 года – именно тогда он перешел в "Гремио", а впоследствии перебрался в США. Последним европейским клубом футболиста официально был "Ювентус", также он выступал за "Баварию". В общей сложности Коста провел 200 матчей за эти два коллектива. Кроме этого, на его счету 203 встречи в составе "Шахтера".

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Источник:
Fabrizio Romano
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