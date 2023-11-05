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Ибрагимович еще ближе к возвращению в Милан на руководящий пост

Италия

Последние результаты красно-черных требуют каких-либо изменений

Ибрагимович еще ближе к возвращению в Милан на руководящий пост

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Владелец "Милана" Джерри Кардинале хочет назначить экс-игрока команды Златана Ибрагимовича на руководящий пост с полномочиями.

Сам швед не против такого возвращения, однако он хочет также работать с командой, мотивировать игроков. Учитывая нынешние результаты "Милана", возможно, легендарный футболист сможет помочь.

Сообщается, что владелец клуба отправится в Италию поддержать команду в матче с "ПСЖ" и завершить переговоры с Ибрагимовичем.

"Милан" находится на 3 месте в Серии А, отставая от первого на 6 очков. В Лиге Чемпионов тоже дела плохие - ни одного забитого гола за 3 игры и последняя ступенька в группе.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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