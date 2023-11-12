Италия
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Сеск Фабрегас назначен главным тренером Комо
История в качестве наставника начата
Фото: пресслужби "Como 1907"
Сеск Фабрегас назначен главным тренером "Комо", выступающего в итальянской Серии Б. Для испанца - это первая работа в качестве наставника первой команды. До этого экс-полузащитник руководил молодежной командой.
Фабрегас в свое время выступал за "Арсенал", "Барселону", "Челси", "Монако" и "Комо". В последнем он завершил карьеру футболиста.
Сейчас "Комо" занимает 6-е место в Серии Б.
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