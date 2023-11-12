Серия А. Шедевральный гол Димарко и пенальти удерживают Интер на первом месте

Серия А. 12-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фрозиноне" 2:0

Голы: Димарко 43, Чалханоглу 48 (пен.)

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Де Фрай 61), Чалханоглу (Сенси 81), Барелла, Мхитарян (Фраттези 69), Димарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартинес

"Фрозиноне": Турати, Монтеризи, Околи, Маркицца, Лирола (Ибрагимович 55), Маццителли (Брешианини 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньер (Жорже 81), Чуни (Хеддира 55)

Предупреждения: Брешианини 71

Противостояние "Интера" и "Ювентуса" уже напоминает автогонки. Например, Формулы-1. Преследователь быстрее, идет в чуть более быстром темпе. Догоняет, начинает атаковать. Дважды проходит лидера на повороте, занимая правильный радиус, но тут же следующий поворот в другую сторону, правильный радиус для лидера, и лидерство возвращается.

Для "Юве" правильным радиусом в последних двух турах была игра перед "Интером". Туринцы побеждали и выходили на первое место. А для "Интера" правильным радиусом было очковое преимущество. То есть просто выиграй свой матч - и возвращаешься на вершину.

В предыдущем туре в Бергамо против "Аталанты" это удалось сделать, но очень тяжело. Вообще в четырех предыдущих матчах во всех турнирах миланцы побеждали с разницей лишь в один мяч. Но теперь получилось легче. Получилась победа с разницей в два. Хотя "Фрозиноне", как всегда, играл смело, сопротивлялся. По владению мячом победил. Но пропустил шедевральный удар и пенальти.

В первом тайме гости даже не проиграли по ударам по воротам. Действовали быстро и смело, комбинировали интересно. Суле играл очень активно, нагло. Дважды пробивал из района линии штрафной. Рейньера в штрафной заблокировали. А хозяева создали удар Тюрама с углового с трех метров (неточно!) и классную контратаку с ударом слета Лаутаро Мартинеса (сейв Турати из-под перекладины).

И все же на рубеже таймов фаворит забил два мяча. Димарко выполнил просто невероятный удар. Откуда - смотрите на главном фото вверху. По дуге, над Турати, который и вышел из ворот не так далеко. Тюрам прорвался еще с фланга мимо всех и упал в штрафной. Дорисовывал падение, но контакт был. А Чалханоглу пенальти не смазывает.

"Фрозиноне" пытался огрызаться, Хеддира тут же после второго гола попал в стойку. Ближе к концу матча Зоммер отбил удар Ибрагимовича. Но и "Интер" мог забить. Дармиан не попал головой, Барелла с хорошей позиции пробил слишком слабо, Лаутаро с не менее хорошей не попал в ворота. В целом фаворит вполне держал игру в руках и всегда мог добавить.

"Интер" опережает "Ювентус" на два очка, а остальные отстают от лидера как минимум на восемь. В следующем туре после перерыва на матчи сборных - Дерби Италии в Турине.