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Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках
Флоренци допросят в ближайшие дни
Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен
Крайнего защитника "Милана" Алессандро Флоренци обвиняют в нелегальной игре на ставках, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, продолжается расследование. Игроку грозит дисквалификация.
Флоренци находился в списке игроков, которые причастны к ставкам, опубликованном журналистом Фабрицио Короной. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.
32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб, не отметившись ни одним результативным действием.
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