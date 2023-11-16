Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках

Крайнего защитника "Милана" Алессандро Флоренци обвиняют в нелегальной игре на ставках, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, продолжается расследование. Игроку грозит дисквалификация.

Флоренци находился в списке игроков, которые причастны к ставкам, опубликованном журналистом Фабрицио Короной. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.

32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб, не отметившись ни одним результативным действием.