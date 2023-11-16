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Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках

Италия

Флоренци допросят в ближайшие дни

Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках

Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Крайнего защитника "Милана" Алессандро Флоренци обвиняют в нелегальной игре на ставках, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, продолжается расследование. Игроку грозит дисквалификация.

Флоренци находился в списке игроков, которые причастны к ставкам, опубликованном журналистом Фабрицио Короной. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.

32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб, не отметившись ни одним результативным действием.

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Серия А Алессандро Флоренци Милан
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Источник:
agi
Комментарии
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trafalgar (Запорожье)
16.11.2023 в 12:35
что то эти итальяшки какие то лудоманы
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Комментарии 1
trafalgar (Запорожье)
16.11.2023 в 12:35
что то эти итальяшки какие то лудоманы
Ответить
0
0

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