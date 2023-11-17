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Тоттенхэм попытается подписать 20-летнего форварда Ювентуса
Его оценивают в 15 миллионов евро
Фото: goal.com
"Тоттенхэм" заинтересован в подписании полузащитника "Ювентуса" Сэмюэля Илинга, пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, руководство туринского клуба оценивает 20-летнего игрока в 15 миллионов евро. Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что Илинг придаст его команде тактическую универсальность.
В текущем сезоне полузащитник сыграл за "Ювентус" 4 матча в серии А и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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