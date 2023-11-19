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Легендарный итальянский форвард завершил карьеру в возрасте 40 лет
Не смог найти команду и потерял форму
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский нападающий Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры футболиста. Его слова передает Sky Italia.
“Я вынужден прекратить играть. Я свободный агент, но нахожусь в неприемлемой физической форме, чтобы иметь возможность вернуться на поле”, – сказал Квальярелла.
С июля этого года он находился без клуба. Фабио в июне покинул "Сампдорию" после семи лет в клубе.
Квальярелла выступал за команды только по итальянскому чемпионату. В том числе за "Ювентус", "Наполи", "Торино", "Сампдорию" и другие. Всего в его активе 235 голов и 62 ассиста в 716 матчах на клубном профессиональном уровне. Нападающий завоевал за свою карьеру шесть трофеев, а также однажды стал лучшим бомбардиром Серии А (сезон 2018/19 гг.).
Также Фабио провел 28 поединков за сборную Италии, записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач.
В своем последнем сезоне Квальярелла отметился двумя голевыми действиями (1+1) в 23 матчах Серии А, проведя в общей сложности на поле 791 минуту.
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