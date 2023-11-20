От помощника сантехника до Царя: как сын украинского военнопленного стал легендой Серии А

"Я был динамичным, как пуля…"

Пьетро Верховод никогда не говорил ни на украинском, ни на русском.

Иностранные корни в нем выдавала только фамилия, которая не давалась ни итальянским комментаторам, ни советским.

Конечно, это была невыгодная история для коммунистов. Его отец Иван Верховод родился в Старобельске и, чтобы пережить Голодомор, рванул на метзавод в Рыково (ныне Енакиево), где его и мобилизовали. Сначала война с финнами, тогда немцы, плен, семь лагерей в Италии, бегство к партизанам, снова война…

Он должен был вернуться в Советский Союз в конце 1945-го, но слишком хорошо понимал итальянский, и как-то подслушал разговор двух офицеров:

"Ты знаешь, что этих людей ждет на Родине? Их отправят в ссылку в Сибирь как предателей".

Иван себе такую судьбу не выбрал и домой не уехал. Остался в Италии, женился, работал, но гражданство получил только в 1976-м.

defansta bir emniyet sübabı , Pietro Vierchowod - Como pic.twitter.com/2hBcFmto76 — retro futbol (@retrofutboll) December 24, 2018

Приблизительно в то же время его младший сын Пьетро получил дебютный профессиональный контракт в "Комо", что стало для семьи большим сюрпризом. Они и не подозревали, что у парня дар. Выживание – вот что отнимало все время. Отец пахал на фабрике; Пьетро, чтобы не быть обузой, в 14 лет бросил школу и пошел помощником к сантехнику.

Футболистом Верховода сделали в первую очередь выдающиеся природные данные, которые заметили даже скауты "Милана", но не рискнули.

"Когда я был молодым, то пробегал стометровку быстрее, чем за 11 секунд. Я был динамичным, как пуля", - говорит Пьетро.

С его появлением "Комо" задышал полной грудью. Команда за два года поднялась из Серии С в Серию А, и даже не вылетела оттуда, заняв 13-е место в сезоне-1980/81. Это был безумный успех, ведь "Комо" единственный в лиге играл без легионеров. Фаны шутили, что их иностранец – "русский Верховод".

И уже тогда все знали, что Пьетро пойдет далеко. Сначала его пригласил в сборную Италии Энцо Беарзот, и в 1982 году Верховод стал первым этническим украинцем, выигравшим чемпионат мира.

The 8 FIFA World Cup Medal ???? Winners with Fiorentina:



Mario Pizziolo (1934)

Pietro Vierchowod (1982)

Giancarlo Antognoni (1982)

Daniele Massaro (1982)

Francesco Graziani (1982)

Giovanni Galli (1982)

Daniel Passarella (1986 Argentina)

Luca Toni (2006)https://t.co/s1PKvxG4sJ pic.twitter.com/dG7LLGE2qS — Soccer Facts (@Soccer_Stats) September 15, 2022

Кто-то скажет, типа, он только лавку грел, но, послушайте, рядом то же делал Франко Барези, и это была честь.

Ну, а еще позже за Верховода полтора миллиарда лир заплатил нефтяной барон Паоло Мантовани.

"Отправьте туда, где мне разрешат выиграть"

Удивительна была история.

Верховод с порога заявил миллиардеру, что пока тот не вернет "Сампдорию" в элиту, он за нее играть не будет, и плевать на контракт. И тот согласился!

Сейчас Пьетро бы уничтожили в судах, но в то время двое мужчин просто пожали руки – и защитник поехал в "Фиорентину", чтобы до последнего тура бороться за Скудетто. Он мог даже его выиграть, если бы "Фиалкам" засчитали чистый гол, а "Ювентусу" в параллельном матче не поставили притянутый за уши пенальти. Моджигейт, говорите?

"После того сезона я попросил Мантовани отправить меня в клуб, которому позволили бы выиграть Скудетто, – рассказывает Верховод. – Но президент был очень спокоен, ведь уже имел для меня аренду".

На самом деле, у миллиардера как раз возникли проблемы с налоговой, а власти в Риме болели поголовно за "Рому", так что план был не совсем у него.

Pietro Vierchowod, il più forte difensore italiano di tutti i tempi. Faceva reparto da solo. A lui la mia Roma deve la conquista dello scudetto 1983. Per noi era semplicemente lo Zar pic.twitter.com/rfQeIUuC8E — Paolo Borgognone (@PaulBorgognone) November 18, 2023

"Волки" на тот момент уже 40 лет не выигрывали Серию А, и Верховода взяли, чтобы он своей жесткостью сбалансировал атакующие порывы Фалькао, Прохазки, Анчелотти, Бруно Конти.

Впрочем, главной звездой был все равно тренер. Нильс "Барон" Лидхольм имел великую карьеру, но с возрастом совсем помешался на суевериях. Часто план на игру ему диктовали гадалки или шаманы со стеклянными шарами в руках!

"У него всегда была большая порция соли в карманах, а еще он носил разные амулеты и подвески, которые делали для него какие-то подозрительные колдуны. Должен признать, что он очаровал меня своими сюрреалистическими историями. Помню, как перед одним из матчей я взял свою футболку из кучи, которую нам принесли в раздевалку. "Барон" был взбешен, ведь его предматчевой ритуал требовал от него вручить футболку лично каждому игроку. Он покосился на меня и сказал: "Если мы проиграем, это будет твоя вина".

"Рома", впрочем, не проиграла. А потом снова не проиграла. И снова, поскольку Верховод единственный из полевых думал про оборону и страховал всех сразу. Титаническая работа.

"Аренда Пьетро была умным шагом тренера и директоров. Он единолично держал нашу оборону, без нее ее не было", - признавал Роберто Пруццо.

И да, Рома выиграла Скудетто-1983. Было громкое празднование, даже памятники в Риме выкрасили в цвета клуба. Верховод хотел тогда остаться, однако Мантовани уже решил проблемы с чиновниками, подписал Манчини и почти договорился о трансфере Виалли. Великая "Сампа" была на подходе.

"Сначала мы должны выиграть Скудетто"

Они начали с триумфа в Кубке Италии-1985.

Грэм Сунесс тогда был на первых ролях, и его шокировали крутившиеся в Серии А деньги:

"В Италии я еще не забил ни одного гола, а мне уже заплатили больше, чем за семь лет в Ливерпуле".

С таким подходом Мантовани ясно, что звезды тянулись в Геную один за другим. Сречко Катанец, Аттилио Ломбардо, Энрико Кьеза, Джанлука Пальюка, Тониньо Сересо, Виктор Муньос, Амадео Карбони в разные годы дополняли состав.

Скелет, впрочем, составляли четверо – Виалли, Манчини, Маннини и Верховод. В клубе шутили, мол, даже если бы в офис Монтовани постучал Бог, он бы сначала принял эту четверку, а его попросил подождать.

Sampdoria, 1984/85 -- Featuring: Trevor Francis, Alessandro Renica, Ivano Bordon, Graeme Souness, Pietro Vierchowod, Eugenio Bersellini (manager), Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Moreno Mannini. (Photo: Alessandro Sabattini/Getty) pic.twitter.com/ZbSvqi4U6X — A Football Archive* (@FootballArchive) April 23, 2020

Разве он мог иначе? Парни сезон за сезоном выводили клуб на новый уровень. В 1988-89 годах они дважды подряд взяли Кубок, и тогда за Верховодом пришел Арриго Сакки. В его идеальной команде Пьетро должен был составить компанию позади Мальдини и Барези.

Гарантированное место? Без проблем. Вдвое большая зарплата? Само собой! Верховод уже сказал Мантовани, что уходит. Впереди был только ответный матч финала Кубка с "Наполи", который идеально подходил для прощания. И тут об этом узнали Манчини с Виалли:

"Они подсели еще во время обеда и принялись меня убеждать. Они стучали в мою комнату ночью. "Сначала мы должны выиграть Скудетто", - они это повторяли поочередно. Меня то называли предателем, то умоляли остаться, пока к утру я не передумал. В финале мы победили "Наполи" 4:0, я забил один из голов. Мантовани вышел на поле и решил, что я подниму кубок. Мог ли я уйти в такой момент? Я продлил контракт еще на три года".

Как оказалось, не зря. В 1990-м "Сампдория" выиграла Кубок кубков, а Верховод забил "Монако" в полуфинале.

Ну, а еще через год они наконец стали чемпионами Италии, на целых 5 очков опередив "Милан".

Выдающаяся была команда, полная сильных характеров, которым было нелегко ужиться в одном месте.

"Мы были близкими друзьями, поэтому говорили всегда прямо. И когда кто-то не выкладывался на все 100% или действовал эгоистично, после матча было воспитание. Иногда случались потасовки. Но всякий раз после них мы мирились и ужинали вместе. Возможно, этот подход был нашим наибольшим преимуществом".

Алексей Михайличенко также играл за ту "Сампдорию", но эмоциональные методы итальянцев не воспринял и уже через год незаметно уехал в слабую лигу Шотландии. Верховод вспоминает, что украинец был слишком замкнутым:

"Мы встречались много лет спустя на матчах ветеранов, и это уже был другой человек. Если бы он приехал таким тогда, все было бы иначе".

"Ты нужен, чтобы закрыть ван Бастена"

Ну, а какая Италия без интриг?

В феврале 1990-го Верховоду позвонил тренер сборной Адзельо Вичини и спросил, не хочет ли тот поехать на мундиаль в качестве джокера.

"Ты не будешь играть в каждом матче – только в самых больших, когда мне потребуется закрыть ван Бастена или типа того".

К тому моменту Верховод уже три года не играл за сборную после того, как не справился с Платини на ЧМ-86, и сначала воспринял приглашение за шутку Манчини с Виалли - те двое обожали приколы. Впрочем, скоро стало не до смеха.

Вдохновленный доверием Пьетро, которому уже стукнуло 31, готовился как бешеный, однако Вичини соврал и дал ему всего несколько минут с Уругваем и Чехословакией. Полуфинал против Аргентины, который Италия проиграла по пенальти, Верховод смотрел со скамейки запасных.

"Слишком много игроков, которые находились в хорошей форме, не играли тогда. Почему Карло Анчелотти не было в полузащите? Почему меня не выпустили, чтобы выключить из игры Марадону? Почему Манчини не заметили?" – Верховод этого не понимает.

Не такой наивный Манчини говорит прямо: "Проблемой игроков "Сампдории" на турнире было то, что... мы были игроками "Сампдории". Приоритетом были представители более политически влиятельных клубов".

Выскочки – вот кем они были. Все держалось только на деньгах Мантовани, а того, как назло, быстро съел рак. В октябре 1993-го они втроем - Верховод, Манчини и Виалли - несли гроб вместе со старшим сыном президента Энрико.

А там и второй удар не заставил себя ждать - это уже Арриго Сакки сообщил Верховоду, что на ЧМ-94 видит его запасным за Костакуртой. То есть, Пьетро светил третий мундиаль на скамейке. Конечно, он отказался.

Он хотел играть! Более того, он мог играть. Несмотря на возраст, Верховод сохранил ловкость, ведь никогда не имел травм. Самое сложное, что было – пневмоторакс, в который Воядин Бошков целый тайм не верил, считая, что защитник сделан из стали. Пьетро объяснял такое здоровье отцовскими – то есть, украинскими генами.

Другое дело, что футбол менялся, новые идеи вытесняли старые, и Верховод с его грубой персональной опекой все чаще напоминал динозавра.

"Очень нравилось, когда меня называли Царем"

"Великий старик", – так о нем писали в конце 90-х. А фанаты называли: "Царь".

В Украине, конечно, царей нет, но и Украины для иностранцев не было. Советский Союз? Ага, значит, русский. Без вариантов.

"Проблема с Верховодом была в том, что он был южанином с душой россиянина", – говорил Диего Марадона. – Физически он был зверем. Даже брови у него были мускулистые. Казалось, пройти мимо него легко, но стоило поднять глаза, как он снова был перед вами. Я испытывал на нем свои финты в каждом матче, но обычно сдавался. Один только взгляд на него меня утомлял".

Собственно, потому и Царь. Верховод был одним из сильнейших персональщиков эпохи и, например, позволил Марко ван Бастену забить "Сампдории" всего один гол за три сезона.

"Жестоким и быстрым, как молния" называл Верховода Гарри Линекер; "самым сложным оппонентом в жизни" считал Габриэль Батистута. И такого очень много.

К концу карьеры Верховод превратился в живую легенду; реликта, которого возили из клуба в клуб, чтобы вдохновить молодежь на подвиги. В 1996 году в "Ювентусе" все прошло прекрасно, и 36-летний Пьетро даже отбегал 120 минут победного финала ЛЧ против "Аякса".

А вот еще год спустя в "Милане" трюк не прошел, и команда чуть не вылетела из Серии А.

Собственно, потому и доигрывал Верховод в маленькой "Пьяченце", где в сезоне-1997/98 дважды наглухо закрыл Роналдо, что в том году удавалось только "Юве", а затем забил в лобовом матче с "Аталантой" под скандирование трибун: " Царь! Царь!"

"Мне очень нравилось, когда меня называли Царем. Это начали фаны "Сампдории", и дальше как-то оно само. Я был "Царем", а потом мой титул перешел к Шевченко".

Да и разве только это? На Андрея переключилась даже дочь Верховода Кьяра. В 1999-м она признавалась, что сохраняет фото с Шевой, ведь он "красивый парень, а она на четверть украинка".

А еще она рассказывала о деде Иване, который был "очень старый, но очень сильный", и "не ехал на родину, потому что все, кого он знал, умерли".

Так медленно, но неотвратимо Италия через футбол начинала понимать, что Украина - это нечто отдельное от России. Нечто другое.



Пьетро Верховод с женой Кармен. Фото - supersport.al

А что Верховод? Очевидно, сейчас он мог бы стать звездой на две страны, но эпоха решила, что быть ему легендой только Кальчо. Ею его и запомнит история, и только странная фамилия будет сбивать потомков с толку, прежде чем они узнают всю правду.