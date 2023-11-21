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Италия рассматривает отказ от Евро-2032 из-за стадионных трудностей

Италия

Луиджи Де Сиерво выражает серьезную обеспокоенность состоянием итальянских стадионов и угрожает отказом от совместной организации Евро-2032

Италия рассматривает отказ от Евро-2032 из-за стадионных трудностей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Генеральный директор Lega Serie A, Луиджи Де Серво, выразил серьезные возмущения состоянием стадионов в Италии и предупредил, что страна может отказаться от совместной организации Чемпионата Европы по футболу в 2032 году, если проблема не будет решена до 2026 года.

"У нас есть фундаментальная проблема, а именно стадионы. Надеюсь, мы пройдем проверку стадионов УЕФА в 2027 году, иначе наша заявка с Турцией рухнет. У нас абсолютная чрезвычайная ситуация, и мы попросили правительство помочь клубам преодолеть бюрократию", -сказал Де Сирво

В своем выступлении он также выразил планы Lega Serie A привлечь больше поклонников, определив это как второй этап развития после достижения цели превращения лиги в медиакомпанию. Однако проблема со стадионами остается приоритетом для итальянского футбола.

Луиджи также отметил необходимость введения комиссара стадионов и сообщил о важности достижения соответствующего уровня от УЕФА к октябрю 2026 года. В противоположной позиции находится президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина, который выразил сомнения относительно эффективности комиссара стадионов как единственного решения проблем.

Сейчас Италия и Турция представили 20 потенциальных стадионов-хозяев для Евро-2032, и важное решение по выбору десяти из них должно быть принято до октября 2026 года

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Источник:
football italia
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