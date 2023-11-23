Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо высказался о чемпионской гонке с миланским "Интером".

"Что касается скудетто, то посмотрим, что произойдет. Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре и каждый день. Это делает его великим тренером.

Отсутствие кубковых матчей? Я привык играть каждые три дня, всегда. Это сложно, потому что, когда у тебя есть неделя между матчами, в последующие дни после игры ты отдыхаешь, и бывает сложно восстановить концентрацию. В то время как каждые три дня у тебя нет времени на то, чтобы отключиться", - приводит слова Рабьо La Repubblica.