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Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре

Италия

Рабьо высказался о чемпионской гонке с Интером

Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре

Фото: "Ювентус"

UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо высказался о чемпионской гонке с миланским "Интером".

"Что касается скудетто, то посмотрим, что произойдет. Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре и каждый день. Это делает его великим тренером.

Отсутствие кубковых матчей? Я привык играть каждые три дня, всегда. Это сложно, потому что, когда у тебя есть неделя между матчами, в последующие дни после игры ты отдыхаешь, и бывает сложно восстановить концентрацию. В то время как каждые три дня у тебя нет времени на то, чтобы отключиться", - приводит слова Рабьо La Repubblica.

После 12 туров "Ювентус" занимает второе место в Серии А с 29 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (31 очко).

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Ювентус (Турин) Адриен Рабьо
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Источник:
repubblica
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