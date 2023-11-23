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Адриен Рабьо: Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре
Рабьо высказался о чемпионской гонке с Интером
Фото: "Ювентус"
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо высказался о чемпионской гонке с миланским "Интером".
"Что касается скудетто, то посмотрим, что произойдет. Аллегри обладает менталитетом победителя и использует его в каждой игре и каждый день. Это делает его великим тренером.
Отсутствие кубковых матчей? Я привык играть каждые три дня, всегда. Это сложно, потому что, когда у тебя есть неделя между матчами, в последующие дни после игры ты отдыхаешь, и бывает сложно восстановить концентрацию. В то время как каждые три дня у тебя нет времени на то, чтобы отключиться", - приводит слова Рабьо La Repubblica.
После 12 туров "Ювентус" занимает второе место в Серии А с 29 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (31 очко).
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