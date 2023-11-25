Италия
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Романьоли не поможет Лацио в предстоящих важных матчах
У защитника травма
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"Лацио" сообщил, что у защитника Алессио Романьоли диагностировано растяжение правой голени. Таким образом, основной игрок команды пропустит примерно 2-3 недели.
Далее у "Лацио" ряд важных поединков: матчи Лиги чемпионов с "Селтиком" и "Атлетико", матчи Серии А против "Кальяри" и "Вероны" и игра Кубка Италии с "Дженоа".
Романьоли провел 16 матчей в этом сезоне, сделав одну результативную передачу.
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