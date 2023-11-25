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Романьоли не поможет Лацио в предстоящих важных матчах

Италия
Обновлено

У защитника травма

Романьоли не поможет Лацио в предстоящих важных матчах

Opta

UA-Футбол
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"Лацио" сообщил, что у защитника Алессио Романьоли диагностировано растяжение правой голени. Таким образом, основной игрок команды пропустит примерно 2-3 недели.

Далее у "Лацио" ряд важных поединков: матчи Лиги чемпионов с "Селтиком" и "Атлетико", матчи Серии А против "Кальяри" и "Вероны" и игра Кубка Италии с "Дженоа".

Романьоли провел 16 матчей в этом сезоне, сделав одну результативную передачу.

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Алессио Романьоли
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Источник:
Alfredo Pedulla
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