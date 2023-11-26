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Дебютный гол Малиновского за Дженоа. Фрозиноне - Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча
Без украинца ничью не удержали
Фото: Getty Images
В 13-м туре Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского гостило у "Фрозиноне". Матч оказался не легким для обеих команд. Сначала счет открыли хозяева, а через несколько минут забил Руслан Малиновский мощным ударом левой ногой с дальней дистанции.
На 80-й минуте тренер решил заменить Руслана. Покидая поле, игрок прихрамывал. Однако, скорее всего, это последствия судорог или усталости мышц, ведь полузащитник проделал много беговой работы.
После этого, "Дженоа" пропустил в компенсированное время, потеряв любые очки.
Серия А. 13-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Дженоа" 2:1
Голы: Суле 34, Монтеризи 90+4 - Малиновский 38
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