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Дебютный гол Малиновского за Дженоа. Фрозиноне - Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Без украинца ничью не удержали

Дебютный гол Малиновского за Дженоа. Фрозиноне - Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images

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В 13-м туре Серии А "Дженоа" Руслана Малиновского гостило у "Фрозиноне". Матч оказался не легким для обеих команд. Сначала счет открыли хозяева, а через несколько минут забил Руслан Малиновский мощным ударом левой ногой с дальней дистанции.

На 80-й минуте тренер решил заменить Руслана. Покидая поле, игрок прихрамывал. Однако, скорее всего, это последствия судорог или усталости мышц, ведь полузащитник проделал много беговой работы.

После этого, "Дженоа" пропустил в компенсированное время, потеряв любые очки.

Серия А. 13-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Дженоа" 2:1

Голы: Суле 34, Монтеризи 90+4 - Малиновский 38

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