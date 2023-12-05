Грандам всегда тяжело. Итоги 14-го тура Серии А

Монца - Ювентус 1:2

Дженоа - Эмполи 1:1

Лацио - Кальяри 1:0

Милан - Фрозиноне 3:1

Лечче - Болонья 1:1

Удинезе - Эллас Верона 3:3

Фиорентина - Салернитана 3:0

Сассуоло - Рома 1:2

Наполи - Интер 0:3

Торино - Аталанта 3:0

Мы уже привыкли, что грандам в Серии А никогда не легко, и уверенные победы, разгромы они добывают редко. В 14-ом туре мы увидели три их вымученные победы, также победу при полном поражении в статистике ("Милана" против "Фрозиноне") и даже два разгромных поражения. Пусть и одно - в очной встрече.

"Наполи" - "Интер"

В "Наполи" и местной прессе решили обвинить в разгроме от "Интера" арбитров. Разъяренный Аурелио Де Лаурентис даже звонил главам Судейского Комитета, Вальтера Мадзарри не допустили к послематчевому интервью, а спортивный директор Мауро Мелузо обвинял за все. И эпизод с первым голом, когда на ранней стадии вроде бы был фол в атаке, и при счете 0:1, когда Осимхена вроде бы сбили в штрафной.

Также отмечали, что до второго гола матч был, по сути, равным, и "Наполи" даже создал больше. Издали бил не только Чалханоглу, но и Элмас с Политано. Разница в том, что последние попадали в перекладину, либо тащил Зоммер. Из штрафной Кварацхелия чуть не попал. Говорили и об усталости после матча в Мадриде против "Реала", в то время, как "Интер" в Лиге Чемпионов играл вторым составом.

Но в итоге дело в том, что неаполитанцы просто оказались слабее. По уровню, жесткости, организованности, реализации, характеру. По взрослости, собранности. Особенно выглядели разобранными после второго пропущенного. И все эти определения - не просто клише. А результат работы на тренировках и ситуации в клубе. Смена спортивного директора и две смены тренера "Наполи" с лета не прошли бесследно.

Они слабее конкретно дома - уже четвертое поражение в Неаполе в семи матчах лиги. А "Интер" почти идеален в гостях - шесть побед и ничья в семи. Ничья была неделю назад против "Ювентуса", и тогда "нерадзурри" критиковали за боязливую игру. В Неаполе они вышли доказывать, что способны играть смело. Да и на этот раз соперник не душил их, а играл открыто, оставлял простор. Им на руку.

Симоне Индзаги говорил о демонстрации силы и командного духа. Отмечал, что даже вынужденная замена центрального защитника на латераля на 18-ой минуте не сбила его подопечных с игры. Признал сложности в игре, попытки "Наполи", но заявил, что в гостях против чемпиона иначе и не бывает.

Впервые с 1977-го года в гостях и впервые с 1996-го на любом поле "Интер" победил "Наполи" с разницей как минимум в три мяча.

"Ювентус" и "Рома"

Разгром сбросил "Наполи" с четвертого места в пользу "Ромы". Ей пришлось играть на стадионе, где не побеждала в предыдущих пяти матчах. После всего одной победы в шести гостевых матчах в лиге с начала сезона и двух в девяти в гостях во всех турнирах. И наконец-то удалось перенести домашнюю магию, где трижды подряд побеждала в лиге благодаря голам после 80-ой минуты, на выезд.

Не играет хорошо она ни дома, ни в гостях. Но выцарапывает. С уже 13-ю голами в сезоне в лиге за последние 15 минут матчей. На этот раз заслуженно уступала, даже после удаления в составе "Сассуоло" на 63-ей минуте не могла создать. Забила с выдуманного пенальти, где Кристенсен сам создал контакт. И с его гола с огромным рикошетом. Первого в сезоне. Латераля, вышедшего на замену.

Звездой матча, впрочем, стал не датчанин, а его тренер. Благодаря словесным атакам за день до матча на арбитра. Получается, Жозе Моуриньо удалось запугать Маттео Марченаро. Поскольку он в итоге не показал желтую карточку Манчини вообще (хотя Моур "предсказывал", что покажет за десять минут), забросал карточками как раз "Сассуоло" (четыре желтых и одна красная), да еще и выдумал пенальти.

После матча оба тренера обвиняли друг друга в отсутствии фейр-плей, Моуриньо продолжал нападки на звезду "Сассуоло" Доменико Берарди, которые также начал ещё перед матчем. Все как обычно. Моур еще и дал интервью по-португальски, хотя итальянский знает отлично. Его спектакль продолжается.

"Ювентус" также не играет хорошо нигде. Даже пропускал в последних трех матчах после шести подряд без пропущенных. Но также выцарапывает когда нужно. Из ничейного матча против "Интера" он вышел вдохновленным, довольным, что выходило из комментариев его представителей. Но вдохновленных не на игру на атаку. А исключительно на результат. Как и вышло в Монце.

Правда, в "Юве" могут сказать, что выиграли по ударам по воротам, а в створ - и вовсе 7:1. Что после раннего гола играли солидно по результату, и никаких причин бросаться вперёд не было. Что не расстроились после смазанного пенальти, и за это нужно похвалить, что забили в добавленное время сразу после случайного пропущенного (паса, залетевшего в ворота) и продемонстрировали Fino Alla Fine.

Ну а 34 процента владения мячом, тошнотворная игра, первый гол с подачи углового, второй с прорыва с игры по флангу опорника и его паса на центрального защитника (когда ещё получится такая комбинация) - кого интересуют такие нюансы?! Голы и победы у циничного "Ювентуса" всегда найдутся. Не таким образом, так другим.

Победа над командой, которой проиграли дважды в предыдущем сезоне без забитых - уже прогресс.

"Милан" и "Лацио"

"Россонери" и "бьянкочелести" в последние недели роднили бури. Вплоть до разговоров об отставках тренеров, с вмешательством и разговорами владельцев. Первых шатали провалы в Лиге Чемпионов и серия из четырёх матчей без побед в лиге, вторые в ЛЧ уже в 1/8 финала, но в лиге даже вылетели из Топ-10. Дома против крепких соперников, но слабых в гостях, нужны были только победы.

"Милан" уступил "Фрозиноне" по владению мячом и со счетом 10:15 - по ударам по воротам. Забил дважды на рубеже таймов с контратаки и ассиста вратаря. Третий забил центральный защитник. Но в целом первая победа с разницей более одного мяча с сентября, прорыв ранее ужасного Йовича с голом и ассистом - достижения. Тем более - без Жиру, Леау, с Тео Эрнандесом в центре вдруг солидной обороны.

В "Лацио" Педро забил первый гол в сезоне в лиге в самом дебюте матча. Численное большинство с 27-ой минуты не помогло добавить голов и почти не помогло - опасных моментов. В концовке даже "Кальяри" чуть не забил дважды, и римские болельщики встретили финальный свисток свистом. Но в итоге победа. Еще и пятый домашний матч подряд во всех турнирах без пропущенных, шестой из семи таких с победой.

Другие

"Аталанта" и "Фиорентина" выполнили задания в Лиге Европы и говорили, что наконец-то хотят заняться лигой. Но получилось противоположно. 0:3, 3:0. Бергамцы с одним очком в четырех последних турах, флорентийцы с победой после четырех поражений без забитых мячей в пяти.

Джан Пьеро Гасперини сетовал на постоянные травмы в обороне. Вновь пришлось переводить туда опорника Де Роона, ослабляя центр поля. Но признал и абсолютно провальную игру, говоря о худшей в сезоне, об отсутствии характера. А Винченцо Итальяно помогли ранние голы, в том числе первый с пенальти, но ведь команда весь матч отлично работала. Он ожидаемо говорил об идеальной игре.

"Торино" следует похвалить. Он перезагрузился уже месяц назад благодаря переходу на игру с двумя чистыми форвардами. Сапата и Санабрия и забили все три гола. А вот "Салернитана" после победы над "Лацио" необъяснимо развалилась. Филиппо Индзаги не понял, что случилось и пожелал поскорее забыть об этом матче.

Также в минус этот тур "Болонье". Она могла сравняться с четвертым местом, создала больше, чем "Лечче", но забила мало и пропустила на сотой минуте с пенальти. В минус и "Удинезе", ведь он вел в счете против "Вероны" - 2:0, 3:2, но на 97-ой минуте упустил свою вторую победу в сезоне.

"Верона" не побеждала со второго тура, но хотя бы поборолась и не проиграла второй матч подряд после пяти поражений подряд. Она поднялась на 18-ое место. 1:1 в матче "Дженоа" - "Эмполи" после поражений обоих в добавленное время в 13-ом туре - также прогресс для обоих. Первая сохранила гандикап над зоной вылета, второй вышел из нее.

Украинский след

Руслан Малиновский и Виктор Коваленко продолжили свою мощную серию. Первый забил во втором матче подряд, и вновь классным ударом издали. На этот раз низом, хлестко, по уходящей от вратаря траектории. Он укрепил свое второе место в лигах Топ-5 с лета 2019-го года по голам издали - 17. Второй выдал первый ассист в сезоне, причем навесом с правого фланга, где его не ожидали увидеть.

Руслан, в отличие от двух предыдущих матчей в стартовом составе, играл не в атаке, а позади двух форвардов. Близко к своим защитникам, помогая разыгрывать. В штрафной площадке соперника мяча не касался. На момент замены на 73-ей минуте был вторым в команде по касаниям мяча и третьим по передачам, а по участию в единоборствах - первым на поле с 15-ю. Хотя выиграл лишь пять.

Как всегда, в первом тайме он был гораздо более активным, чем во втором. Три из четырех своих ударов по воротам нанес до перерыва. Все четыре вышли издали, три из них - неточными либо заблокированными. Зато один залетел.

Негатив - желтая карточка, из-за которой пропустит следующий матч лиги.

Виктор вновь не вышел в "старте", но в третий раз подряд это не помешало ему отличиться. Целый тайм игры - рекорд для него за "Эмполи". И выход украинца изменил течение игры, перевел инициативу к его команде. Он также начал играть с глубины, с помощи защитникам. Но затем пошел и в атаку, причем часто на правом фланге. После же 73-ей минуты вместе с командой оборонялся.

Коваленко проиграл все четыре единоборства, отдал лишь 68 процентов точных передач, дважды фолил, дважды выбивал мяч. Пожалуй, как игрок центра поля, должен был сыграть чище и точнее. Но его ассист очень важен.

В прессе лучшим в "Эмполи" считали автора гола Канчелльери. Но Коваленко по оценке и анализу шел сразу за ним или вместе с ним - "6.5" или "7". Малиновский же большей частью получал "7" и обычно назывался лучшим в "Дженоа". В том числе "7" выставили Gazzetta Dello Sport и Corriere Dello Sport (Tuttosport - "6.5"). При этом отмечали, что Руслан больше работал в центре поля, чем в атаке.

Лучший игрок тура - Николо Барелла ("Интер"). Ассист и особенно гол издевательским слаломом на фоне давления "Наполи"

Прорыв тура - Лука Йович ("Милан"). Гол и ассист. Наконец-то помог команде

Разочарование тура - "Аталанта". Полный провал

Лучший вратарь тура - Ян Зоммер ("Интер"). Выдержал в Неаполе

Лучший тренер тура - Иван Юрич ("Торино"). Разгромил своего учителя Гасперини

1 Интер 14 11 2 1 35 2 Ювентус 14 10 3 1 33 3 Милан 14 9 2 3 29 4 Рома 14 7 3 4 24 5 Наполи 14 7 3 4 24 6 Фиорентина 14 7 2 5 23 7 Болонья 14 5 7 2 22 8 Лацио 14 6 2 6 20 9 Аталанта 14 6 2 6 20 10 Торино 14 5 4 5 19 11 Монца 14 4 6 4 18 12 Фрозиноне 14 5 3 6 18 13 Лечче 14 3 7 4 16 14 Дженоа 14 4 3 7 15 15 Сассуоло 14 4 3 7 15 16 Удинезе 14 1 9 4 12 17 Эмполи 14 3 2 9 11 18 Эллас Верона 14 2 4 8 10 19 Кальяри 14 2 4 8 10 20 Салернитана 14 1 5 8 8

Фото - ANSA