Bild: Милан заинтересован в подписании Томаса Мюллера следующим летом

Немецкое издание Bild сообщило о том, что "Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера. Контракт игрока истекает следующим летом. В случае, если руководство немецкого клуба не захочет продлевать соглашение с ветераном клуба, "россонери" попытаются заполучить игрока в качестве свободного агента.

В текущем сезоне из 15 сыгранных матчей во всех турнирах форвард вышел в стартовом составе в шести, его суммарное игровое время составило 575 минут. При этом Мюллер отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Томас выступал в "Баварии" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Вместе с клубом он стал 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.