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Bild: Милан заинтересован в подписании Томаса Мюллера следующим летом
Мюллер отметился 2 голами и 5 ассистами в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкое издание Bild сообщило о том, что "Милан" заинтересован в подписании полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера. Контракт игрока истекает следующим летом. В случае, если руководство немецкого клуба не захочет продлевать соглашение с ветераном клуба, "россонери" попытаются заполучить игрока в качестве свободного агента.
В текущем сезоне из 15 сыгранных матчей во всех турнирах форвард вышел в стартовом составе в шести, его суммарное игровое время составило 575 минут. При этом Мюллер отметился двумя забитыми голами и пятью результативными передачами.
Томас выступал в "Баварии" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Вместе с клубом он стал 12-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.
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