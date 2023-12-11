  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на Сан-Сиро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на Сан-Сиро

Италия

Нападающий миланского Интера поделился воспоминаниями

Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на Сан-Сиро

ANSA

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Маркус Тюрам, ранее выступавший за "Боруссию" из Менхенгладбаха, поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось искать информацию о себе в интернете, чтобы охрана пропустила его на стадион "Сан-Сиро".

"Гуглил себя? Когда я играл за "Боруссию" Мюнхенгладбах с "Интером", меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на "Сан-Сиро". Я пошел на стадион и забыл свой паспорт, я всегда все забываю... Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил.

Я был в маске из-за COVID и не хотел ее снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня", - сказал Тюрам в интервью официальному YouTube-каналу итальянского клуба.

Напомним, 26-летний нападающий перешел в "Интер" из мюнхенгладбахской "Боруссии" прошлым летом.

По теме
yellow-arrow
Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
yellow-arrow
Моуриньо и игроки Ромы отказались общаться с прессой после двух удалений в игре с Фиорентиной
yellow-arrow
"Романист на всю жизнь". Фанаты Ромы просят Моуринью остаться в клубе
Интер (Милан) Маркус Тюрам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости