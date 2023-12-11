Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на Сан-Сиро
Нападающий миланского Интера поделился воспоминаниями
ANSA
Нападающий миланского "Интера" Маркус Тюрам, ранее выступавший за "Боруссию" из Менхенгладбаха, поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось искать информацию о себе в интернете, чтобы охрана пропустила его на стадион "Сан-Сиро".
"Гуглил себя? Когда я играл за "Боруссию" Мюнхенгладбах с "Интером", меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на "Сан-Сиро". Я пошел на стадион и забыл свой паспорт, я всегда все забываю... Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил.
Я был в маске из-за COVID и не хотел ее снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня", - сказал Тюрам в интервью официальному YouTube-каналу итальянского клуба.
Напомним, 26-летний нападающий перешел в "Интер" из мюнхенгладбахской "Боруссии" прошлым летом.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны Мичел: Думаю, что мы уже избежали вылета
- Жирона на первом месте, отрыв от Барселоны - семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги
- Гол и ассист против Барселоны. Известные оценки Цыганкова и Довбика
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО