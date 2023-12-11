Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на Сан-Сиро

Нападающий миланского "Интера" Маркус Тюрам, ранее выступавший за "Боруссию" из Менхенгладбаха, поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось искать информацию о себе в интернете, чтобы охрана пропустила его на стадион "Сан-Сиро".

"Гуглил себя? Когда я играл за "Боруссию" Мюнхенгладбах с "Интером", меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на "Сан-Сиро". Я пошел на стадион и забыл свой паспорт, я всегда все забываю... Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил.

Я был в маске из-за COVID и не хотел ее снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня", - сказал Тюрам в интервью официальному YouTube-каналу итальянского клуба.