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Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот

Италия

Главный тренер Дженоа поделился эмоциями от игры украинца против Ювентуса

Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот

Фото: Alberto Benaglia

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Вчера состоялся матч "Дженоа" против "Ювентуса" 1:1. Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал игру нашего украинца Руслана Малиновского.

"Он выдал великолепную игру, вчера вечером он был незаменим для нас. Я не менял его технику, только тактику его игры. На данном этапе его карьеры он должен работать подальше от ворот, это поможет ему сделать скачок в своей карьере", — сказал главный тренер "Джено".

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, Малиновский за матч получил оценку 7,1.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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