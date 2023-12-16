Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот
Главный тренер Дженоа поделился эмоциями от игры украинца против Ювентуса
Фото: Alberto Benaglia
Вчера состоялся матч "Дженоа" против "Ювентуса" 1:1. Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал игру нашего украинца Руслана Малиновского.
"Он выдал великолепную игру, вчера вечером он был незаменим для нас. Я не менял его технику, только тактику его игры. На данном этапе его карьеры он должен работать подальше от ворот, это поможет ему сделать скачок в своей карьере", — сказал главный тренер "Джено".
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, Малиновский за матч получил оценку 7,1.
Популярное сейчас
- Отстаньте от Хави, или Почему Барселона проводит нормальный сезон для своего уровня
- Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
- Шольц рассказал, как отправил Орбана пить кофе во время голосования относительно Украины
- Жозе Моуриньо составил лучшую команду игроков, с которыми он работал
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО