Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот

Вчера состоялся матч "Дженоа" против "Ювентуса" 1:1. Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал игру нашего украинца Руслана Малиновского.

"Он выдал великолепную игру, вчера вечером он был незаменим для нас. Я не менял его технику, только тактику его игры. На данном этапе его карьеры он должен работать подальше от ворот, это поможет ему сделать скачок в своей карьере", — сказал главный тренер "Джено".