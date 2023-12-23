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"Мы должны защищать важность чемпионата Италии": Клаудио Лотито о ситуации с Суперлигой

Италия

Президент Лацио поделился своими мыслями по поводу решения суда ЕС

"Мы должны защищать важность чемпионата Италии": Клаудио Лотито о ситуации с Суперлигой

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Президент "Лацио" Клаудио Лотито, высказался о решении суда ЕС по Суперлиге:

Что скажете о решении суда ЕС?

"В конце концов, изменится только то, куда пойдут деньги, и мне кажется, что для клубов можно будет высвободить много ресурсов".

Что будут делать итальянцы в этой ситуации?

"Успокойтесь. Мы не можем так говорить об этих вещах, сначала мы должны увидеть меру и понять ее юридическую сферу, затем мы оценим, что делать, всегда помня, что мы должны защищать важность чемпионата Италии, иначе с национальными чемпионатами, которые мы делаем, мы не можем их выбросить, не так ли?", — сказал Клаудио Лотито.

Напомним, 21 декабря Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА.

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Источник:
Calcio Finanza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
23.12.2023 в 13:23
Италия присоединится к Суперлиге однозначно. Покочевряжутся сначала для понту, а потом присоединятся. Потом Франция. Потом англычаны. Гансы будут последними, стойкие ребята. ..
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
23.12.2023 в 13:23
Италия присоединится к Суперлиге однозначно. Покочевряжутся сначала для понту, а потом присоединятся. Потом Франция. Потом англычаны. Гансы будут последними, стойкие ребята. ..
Ответить
0
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