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"Мы должны защищать важность чемпионата Италии": Клаудио Лотито о ситуации с Суперлигой
Президент Лацио поделился своими мыслями по поводу решения суда ЕС
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Президент "Лацио" Клаудио Лотито, высказался о решении суда ЕС по Суперлиге:
Что скажете о решении суда ЕС?
"В конце концов, изменится только то, куда пойдут деньги, и мне кажется, что для клубов можно будет высвободить много ресурсов".
Что будут делать итальянцы в этой ситуации?
"Успокойтесь. Мы не можем так говорить об этих вещах, сначала мы должны увидеть меру и понять ее юридическую сферу, затем мы оценим, что делать, всегда помня, что мы должны защищать важность чемпионата Италии, иначе с национальными чемпионатами, которые мы делаем, мы не можем их выбросить, не так ли?", — сказал Клаудио Лотито.
Напомним, 21 декабря Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА.
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