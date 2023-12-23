Серия А. По сценарию Монцы, а не Генуи - Ювентус вырывает победу в Фрозиноне

Серия А. 17-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

: Баес 51 - Йилдиз 12, Влахович 81

": Турати, Лирола (Баес 30, Квернадзе 79), Монтеризи, С. Романьоли, Лусуарди, Барренечеа, Брешианини, Гелли, Гарритано (Харруи 68), Суле, Жорже (Хеддира 68)

": Щенсны, Данило, Бремер, Алекс Сандро (Гатти 27), Камбиазо (Веа 69), Локателли (Николусси Кавилья 55), МакКенни, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 54), Милик, Йилдиз (Влахович 55)

: Камбиазо 20, МакКенни 43

"Ювентус" забивает первым. В начале первого тайма или в его середине. И до, и после этого гола навязывает унылую игру без опасных моментов, без скорости. И сопернику, и себе самому. В итоге спокойно докатывая до 1:0. Правда, в последнее время алгоритм сбился. Он начал пропускать после забитого. Вместе с сегодняшним пропустил в пяти из шести последних матчей.

Хотя развитие событий после пропущенного разное. Против "Интера" так и осталось 1:1. От "Монцы" в гостях "Юве" пропустил на 91-ой минуте, но забил на 94-ой и победил - 2:1. Пропустил от "Дженоа" в гостях неделю тому в начале второго тайма, запорол убойный момент на 89-ой минуте и сыграл 1:1. Пропустил от "Фрозиноне" в гостях в начале второго тайма, но забил на 81-ой минуте. И победил.

Эта победа - серьезная заявка. Во-первых, после ничьи в Генуе "Интер" убежал на расстояние четырех очков. И эксперты, критикуя игру "Ювентуса", заявляли, что его соперник будет убегать дальше. Оказывается, не так быстро. Во-вторых, "Фрозиноне" дома не проигрывал в предыдущих семи матчах - пять побед и две ничьи. А во вторник в Кубке в гостях разнес "Наполи" - 4:0. То есть сильная команда.

"Юве" начал матч без главного тандема форвардов. Кьеза травмирован, Влахович в плохой форме. Но их дублеры Милик и Йилдиз постарались. Прессинговали, играли активно в дебюте. Аркадиуш давил на Турати, тот отдал мяч Костичу, Кенан получил от него, проскочил на фланге между тремя и точно пробил в ближний угол. Турати должен был отбивать такой удар.

Первый "старт" и первый гол турка за клуб в 18 лет и 233 дня. То есть он самый молодой легионер в истории "Ювентуса", забивший за него.

О первом тайме больше рассказать нечего. А вот в начале второго прошёл длинный пас защитника Монтеризи на вышедшего на замену Баеса, и тот справа переиграл Щенсны, также забив свой первый гол в Серии А. После чего началась игра на встречных курсах. Не особо качественная, но быстрая и интересная.

Влахович вышел на поле, получил от Милика, и Турати пришлось отбивать ногами. МакКенни получил мяч метрах в 15-ти от ворот и ударом ножницами попал в перекладину. Ответил Харруи, и Щенсны пришлось тащить из-под перекладины. Но в итоге Влахович головой внешне легко замкнул навес МакКенни. Второй гол серба за три месяца.

12 матчей "Ювентуса" подряд без поражений. Девять побед в них. Правда, восемь из побед - с разницей в один мяч, да и пропускать туринцы начали почти в каждом матче. Но очки набирают и давление на "Интер" оказывают. Перед матчем миланцев отстают от них лишь на одно очко.