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Осимхен продлил контракт с Наполи
Новое соглашение с форвардом действует до 2026-го года
Фото: пресслужби ФК "Наполі"
Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально продлил сотрудничество с "Наполи". На официальном твиттере клуба было объявлено о заключении нового соглашения с нападающим до 2026-го года. Текущий контракт завершался в 2025-м году.
Официальной информации о деталях контракта клуб не предоставил, однако ранее инсайдер Николо Скира
Всего на счету Виктора 67 голов и 17 голевых передач в 118 матчах за "неаполитанцев". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 110 миллионов евро.
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