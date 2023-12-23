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Осимхен продлил контракт с Наполи

Италия
Обновлено

Новое соглашение с форвардом действует до 2026-го года

Осимхен продлил контракт с Наполи

Фото: пресслужби ФК "Наполі"

Новина українською

Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально продлил сотрудничество с "Наполи". На официальном твиттере клуба было объявлено о заключении нового соглашения с нападающим до 2026-го года. Текущий контракт завершался в 2025-м году.

Официальной информации о деталях контракта клуб не предоставил, однако ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что новое соглашение будет предусматривать увеличение заработной платы с 5.5 млн евро до 9-10 млн + бонусы.

Всего на счету Виктора 67 голов и 17 голевых передач в 118 матчах за "неаполитанцев". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 110 миллионов евро.

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Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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