Осимхен продлил контракт с Наполи

Нигерийский форвард Виктор Осимхен официально продлил сотрудничество с "Наполи". На официальном твиттере клуба было объявлено о заключении нового соглашения с нападающим до 2026-го года. Текущий контракт завершался в 2025-м году.

Официальной информации о деталях контракта клуб не предоставил, однако ранее инсайдер Николо Скира сообщал , что новое соглашение будет предусматривать увеличение заработной платы с 5.5 млн евро до 9-10 млн + бонусы.

Всего на счету Виктора 67 голов и 17 голевых передач в 118 матчах за "неаполитанцев". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 110 миллионов евро.