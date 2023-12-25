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Мхитарян вскоре подпишет новый контракт - Инсайдер

Италия

Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером

Мхитарян вскоре подпишет новый контракт - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с "Интером". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

34-летний игрок подпишет новое соглашение с клубом. Обе стороны уже договорились между собой несколько дней назад, но теперь готовы официально продлить сотрудничество до 2025 года.

Армянский полузащитник сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в Серии А в этом сезоне.

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Генрих Мхитарян Интер (Милан)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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