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Мхитарян вскоре подпишет новый контракт - Инсайдер
Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян в ближайшее время продлит контракт с "Интером". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
34-летний игрок подпишет новое соглашение с клубом. Обе стороны уже договорились между собой несколько дней назад, но теперь готовы официально продлить сотрудничество до 2025 года.
Армянский полузащитник сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в Серии А в этом сезоне.
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