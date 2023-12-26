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Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может возглавить Милан

Италия

Стало известно имя возможного нового тренера Милана

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может возглавить Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби может возглавить "Милан", сообщает PianetaMilan.it.

По информации источника, нынешний главный тренер Стефано Пиоли может быть уволен и на его место рассматривают кандидатуру 44-летнего итальянского специалиста. Также в услугах Де Дзерби заинтересованы неназванные арабские клубы.

Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022 года. Под его руководством "чайки" заняли шестое место с 62 очками и впервые в истории клуба вышли в еврокубки. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 17 туров "Милан" расположился на третьем месте в Серии А с 33 очками. В Лиге чемпионов команда заняла третье место с восемью очками в группе F с "Боруссией" (11 очков), "ПСЖ" (8 очков) и "Ньюкаслом" (5 очков).

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Стефано Пиоли Милан Роберто Де Дзерби
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Источник:
pianetamilan
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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