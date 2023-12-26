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"Это было глупо". Агент Осимхена - о видео, высмеивающем игрока, в соцсетях Наполи
23 декабря нападающий продлил контракт с Наполи
Фото: пресслужби ФК "Наполі"
Роберто Календа, агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, ответил на вопрос, могло ли видео, выложенное пресс-службой неаполитанского клуба в соцсети прошлой осенью, в котором высмеивают промах нигерийского форварда с пенальти, повлиять на недавнее продление контракта игрока с клубом.
"Я всегда защищал Виктора, но хотел бы отметить одну вещь: я никогда никого не обвинял в расизме, тем более находясь в Неаполе, в городе, который я люблю. Это видео было глупостью, и прежде всего из-за того, что в то время Осимхен был несчастен из-за нереализованного пенальти в матче с "Болоньей". На мой взгляд, тогда было не время, чтобы над этим шутить", - приводит слова Календы Corriere dello Sport.
Напомним, после того, как Осимхен не реализовал пенальти в матче 5-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (0:0), пресс-служба "Наполи" выложила в свою социальную сеть видео, в котором нигериец просит назначить арбитра матча пенальти, добавив к видео подпись: "Пожалуйста, дайте пенальти". Этот видеоролик оскорбил Осимхена.
23 декабря нападающий продлил контракт с "Наполи" до 2026 года.
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