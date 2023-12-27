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ПСЖ не против разрыва аренды Саншеша в Роме, если его агент найдет другой вариант

Италия

Пари Сен-Жермен готов пойти на разрыв соглашения с Ромой

ПСЖ не против разрыва аренды Саншеша в Роме, если его агент найдет другой вариант

Фото: "Рома"

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" готов пойти на разрыв соглашения с "Ромой" по аренде португальского полузащитника Ренату Саншеша. Об этом сообщил Footmercato.

Ранее сообщалось, что "Рома" уже обсуждала с парижанами разрыв соглашения, а португальский футболист недоволен своим положением в римском клубе. По информации источника, "ПСЖ" не против, при условии, что его агент найдет другой вариант.

В матче 16-го тура итальянской Серии А с "Болоньей" (0:2) Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако уже через 18 минут главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо произвел обратную замену.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Ренату Саншеш провел пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету футболиста четыре игры в Лиге Европы. Результативными действиями португалец не отметился.

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Рома (Рим) Пари Сен-Жермен Ренату Саншеш
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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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