ПСЖ не против разрыва аренды Саншеша в Роме, если его агент найдет другой вариант

Французский "Пари Сен-Жермен" готов пойти на разрыв соглашения с "Ромой" по аренде португальского полузащитника Ренату Саншеша. Об этом сообщил Footmercato.

Ранее сообщалось, что "Рома" уже обсуждала с парижанами разрыв соглашения, а португальский футболист недоволен своим положением в римском клубе. По информации источника, "ПСЖ" не против, при условии, что его агент найдет другой вариант.

В матче 16-го тура итальянской Серии А с "Болоньей" (0:2) Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако уже через 18 минут главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо произвел обратную замену.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Ренату Саншеш провел пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету футболиста четыре игры в Лиге Европы. Результативными действиями португалец не отметился.