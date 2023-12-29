Серия А. Унылый Наполи спасается от поражения, унылая Фиорентина дожимает

Серия А. 18-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Монца" 0:0

Нереализованный пенальти: Пессинa 68 (вратарь)

"Наполи": Мерет (Контини-Барановский 74), Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка (Симеоне 85), Ангисса, Зелински (Гаэтано 71), Дзербин (Линдстрем 71), Распадори, Кварацхелия

"Монца": Ди Грегорио, Кальдирола, Гальярдини, Д"Амброзио (Читтадини 76), Перейра (Биринделли 46), Акпа Акпро (Бондо 62), Пессина, Чуррия, В. Карбони (Кольпани 57), Мота, Коломбо (Мачин 76)

Предупреждения: Жезус 66, Ди Лоренцо 67, Гаэтано 80, Кварацхелия 82 - Перейра 32, Биринделли 50, Читтадини 79, Бондо 82

В "Наполи" все ждут, когда же будет заметно влияние, будет заметна рука нового главного тренера Вальтера Мадзарри. Уже даже как-то нелогично называть его новым. Сегодня состоялся девятый матч под его руководством во всех турнирах. Первая ничья, также три победы и пять поражений. Даже чуть не состоялось шестое поражение за последний 31 день.

Сдвигов ни в игре, ни в характере не видно. В предыдущем домашнем матче неаполитанцы опозорились в Кубке, получив 0:4 от "Фрозиноне". Затем играли в гостях с "Ромой", остались вдевятером из-за удалений Осимхена и Политано и проиграли со счетом 0:2. Сегодня были обязаны реабилитироваться за все это, но мощно играли лишь примерно между 35-ой и 57-ой минутами.

В дебюте "Монца", сама проигравшая три из четырех предыдущих матчей лиги и выигравшая один из шести, даже выглядела интереснее. Затем откатилась назад, устроила вязкую борьбу без скорости и моментов. После 57-ой минуты вернулась к такой. В концовке матча, правда, неаполитанец Гаэтано вышел на вратаря (Ди Грегорио спас), но после этого гости устроили затяжную атаку.

В свои лучшие минуты "Наполи" создал момент Ангиссы с семи метров. В центр, так что Ди Грегорио отбил. Ди Лоренцо добил очень неточно. Кварацхелия закрутил и чуть не попал в угол. В начале второго тайма Хвича вышел на вратаря на углу вратарской, но пробил слабо, и Ди Грегорио даже взял, а не отбил. Также серия слабых ударов шла прямо в центр ворот.

На 68-ой минуте "Монца" пошла в контратаку, удар Моты Мерет отбил ногой, Кольпани добил в руку Руи, и арбитр назначил пенальти. Однако Пессина пробил ужасно, будто просто отдал пас вратарю соперника. А иначе гости и выиграли бы этот матч. Хотя и эта ничья не подняла "Наполи", а оставила на седьмом месте. По итогам тура он может опуститься на восьмое.

На 74-ой минуте Мерет был вынужден покинуть поле из-за травмы, травмирован и второй вратарь Голлини, так что на поле вышел Никита Контини-Барановский. 27-летний уроженец Украины дебютировал сегодня в Серии А за любую команду и за "Наполи" в каком-либо турнире.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино" 1:0

Гол: Раньери 83

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги (Паризи 78), Артур (Мандрагора 64), Данкан, Иконе (Соттил 88), Бонавентура (Кварта 88), Куаме, Бельтран (Нзола 64)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родригес, Белланова (Войвода 78), Илич, Риччи (Линетти 62), Лазаро (Джиджи 79), Влашич, Сапата, Пеллегри (Санабрия 62)

Предупреждения: Бираги 24, Кайоде 68, Раньери 75 - Риччи 55, Джиджи 89

Один из главных кандидатов на пост тренера "Наполи" летом - Винченцо Итальяно. Его нынешний сезон во главе "Фиорентины" лишний раз доказывает его способность возглавить все еще чемпиона Италии. Флорентийцы с 26-го октября, то есть в последних уже 13-ти матчах в каком-либо турнире, выиграли с разницей более одного мяча лишь однажды. Но ведь побеждают.

Три последних матча Серии А они выиграли со счетом 1:0. Причем в каждом можно заявить, что на победу не наиграли. Сегодня в первом тайме даже уступили "Торино" по ударам по воротам. Сам "Торо" проиграл лишь однажды в предыдущих семи матчах, добыл 3:0 против "Аталанты" и в хорошей форме. До перерыва он должен был забивать по крайней мере дважды.

Выручил, как всегда, вратарь Пьетро Терраччьяно. В прыжке кончиками пальцев он вытащил удар головой Сапаты, отбил в падении и удар Лазаро метров с девяти. Ответный выход Иконе один-на-один также выиграл вратарь - Милинкович-Савич. Но во втором тайме, уже совершенно унылом с обеих сторон, Раньери замкнул головой навес Кайоде при розыгрыше углового.

"Фиорентина" на четвертом месте и равна по очкам с третьим. А "Торино", как и "Монца", в самой середине турнирной таблицы.