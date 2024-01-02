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Экс-защитник Ювентуса может стать одноклубником Малиновского
Легендарный итальянец может вернуться на родину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" проявляет интерес к защитнику берлинского "Униона" Леонардо Бонуччи. Об этом утверждает инсайдер Никола Скира.
Согласно его данным, "гриффоны" уже запросили информацию об игроке. Сам Бонуччи намерен вернуться на родину, так как хочет побороться за место в основе сборной Италии на Евро-2024.
В нынешнем сезоне 36-летний Бонуччи провел 10 матчей за "железных" во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее он также выступал за "Интер", "Тревизо", "Пизу", "Ювентус" и "Милан".
Ранее "Рома" отказалась от подписания Бонуччи.
К слову, в составе "Дженоа" на правах аренды играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.
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