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Интер подписал форварда Тэджона Бьюкенена - Инсайдер

Италия

Канадец перешел из бельгийского Брюгге

Интер подписал форварда Тэджона Бьюкенена - Инсайдер

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Итальянский "Интер" подписал нападающего "Брюгге" Тэджона Бьюкенена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составляет 20 миллионов евро и плюс бонусы. Соглашение будет подписано на пять лет.

Ожидается, что 4 января канадец пройдет медицинское обследование, а уже после этого "Интер" официально объявит о трансфере игрока.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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