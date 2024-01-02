Интер подписал форварда Тэджона Бьюкенена - Инсайдер

Итальянский "Интер" подписал нападающего "Брюгге" Тэджона Бьюкенена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составляет 20 миллионов евро и плюс бонусы. Соглашение будет подписано на пять лет.

Ожидается, что 4 января канадец пройдет медицинское обследование, а уже после этого "Интер" официально объявит о трансфере игрока.