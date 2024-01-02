Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер подписал форварда Тэджона Бьюкенена - Инсайдер
Канадец перешел из бельгийского Брюгге
Итальянский "Интер" подписал нападающего "Брюгге" Тэджона Бьюкенена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера составляет 20 миллионов евро и плюс бонусы. Соглашение будет подписано на пять лет.
Ожидается, что 4 января канадец пройдет медицинское обследование, а уже после этого "Интер" официально объявит о трансфере игрока.
Читайте такжеИнтер подписал новое соглашение с Мхитаряном
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роман Григорчук: О стиле Черноморца, уникальном случае в карьере, судьбе Салюка и Брагару и мыслях о Европе
- Гай: Обо мне говорят, что я сепаратист. Это не так, я люблю Украину
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн