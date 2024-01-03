Кубок Италии. Аталанта легко разбирается с Сассуоло

Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 3:1

Голы: Де Кетеларе 24, 63, Миранчук 71 - Болока 90+5

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини (Коопмейнерс 74), Колашинац (Паломино 81), Холм, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе (Скамакка 74), Пашалич (Муриэль 74), Миранчук (Зортеа 87)

"Сассуоло": Краньо, Миссори, Руан, Д. Феррари, Вити (Тольян 46), Липани (Торстведт 81), Байрами (Болока 75), Вольпато, Кастильехо (Лорьенте 75), Муллатьери, Сейде (Педерсен 75)

Предупреждение: Сейде 54

В эру Джан Пьеро Гасперини "Аталанта" - сильная кубковая команда. Играла в финале Коппа Италия в 2019-ом и 2021-ом годах, проигрывала в турнире лишь сильным соперникам - "Ювентусу", "Интеру", "Лацио" и "Фиорентине". "Сассуоло" же за это время ни одного гранда не побеждал и вылетал от СПАЛ, "Модены", "Перуджи", "Чезены". В нынешнем сезоне еле-еле прошел "Козенцу" и "Специю" из Серии Б.

Кроме того, бергамцы сегодня выставили сильный стартовый состав. Бросалось в глаза лишь отсутствие Лукмана, который поехал на Кубок Африки, и Коопмейнерса, которому предоставили отдых. А вот их гости вышли на поле без Берарди, Пинамонти, Байрами, Лорьенте, Тольяна, Консильи, Эрлича, Болоки. Еще и перешли на совершенно непривычную схему с тремя центральными защитниками.

Ну и, в конце концов, шестая команда Серии А дома сильнее 16-ой. Потому и победила ее в Бергамо в восьмом матче подряд во всех турнирах.

Большая часть матча была динамичной, но командам не хватало качества и точности. И больше их не хватало гостям. В первой четверти матча соперники обменялись сейвами вратарей на замыкании угловых. А в начале второй сработал заброс Миранчука. Пашалич сбросил головой назад, Де Кетеларе технично принял, развернулся с защитником на спине и пробил в падении.

После этого особых сомнений в преимуществе "Аталанты" не было. Разве что во владении мячом. Но 9:3 по ударам по воротам в первом тайме и 25:10 по итогам матча красноречивы. В начале второго тайма Миранчук попадал пяткой в перекладину, а удар Скальвини отбивал вратарь. А забили в контратаке с вброса аута. Пашалич прострелил, Миранчук умно оставил, и Де Кетеларе оформил дубль.

Третий гол был забит после перехвата. Уже Де Кетеларе оставил правее Миранчуку, а он четко пробил. Далее еще и Миранчук попадал в стойку, а Муриэль проиграл выход один-на-один. "Сассуоло" же хватило лишь на гол престижа Болоки.

В четвертьфинале "Аталанта" сыграет в гостях с "Миланом".