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Милан может уволить Пиоли ради Антонио Конте
Россонери могут уволить тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sportitalia, Конте - единственный тренер, о назначении которого на место Пиоли думает "Милан".
Ранее возникали предположения о том, что Стефано уже сейчас находится на грани отставки ввиду нестабильных результатов "Милана" и вылета из Лиги чемпионов. Однако в последние недели тренер изменил ситуацию. Вероятно, он останется в "Милане" до конца сезона, но его будущее все равно остается неопределенным.
По данным источника, единственный кандидат на замену Пиоли, которого рассматривает владелец "Милана" Джерри Кардинале, - это Конте, ведь Роберто Де Дзерби не готов уйти из "Брайтона", а назначение Тиаго Мотты из "Болоньи" считают слишком рискованным шагом.
Ранее Конте работал в "Ювентусе" и "Интере". Оба клуба под его руководством выигрывали Серию А.
Сейчас "Милан" занимает 3-е место в таблице Серии А. Отставание от "Ювентуса" - 7 очков, от "Интера" - 9.
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