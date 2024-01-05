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Стало известно, при каких условиях Дибала может покинуть Рому за 12 млн евро
Известны детали контракта аргентинского футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны детали контракта аргентинского футболиста "Ромы" Пауло Дибалы, по которым он может покинуть клуб за 12 млн евро.
По информации журналиста Маттео Моретто, в контракте аргентинца с римским клубом есть два пункта о расторжении соглашения. Сумма отступных в размере 12 млн евро доступна до 15 января текущего года, а также будет действовать с 1 июля по 31 июля.
Сообщается, что если какой-либо итальянский клуб решит активировать пункт о выкупе, то окончательное решение будет принимать "Рома". В случае если любой иностранный клуб решит активировать сумму выкупа, то окончательное решение останется только за Дибалой.
В нынешнем сезоне 30-летний аргентинский игрок "Ромы" Пауло Дибала сыграл в 16 матчах за "волков" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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