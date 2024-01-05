Стало известно, при каких условиях Дибала может покинуть Рому за 12 млн евро

Стали известны детали контракта аргентинского футболиста "Ромы" Пауло Дибалы, по которым он может покинуть клуб за 12 млн евро.

По информации журналиста Маттео Моретто, в контракте аргентинца с римским клубом есть два пункта о расторжении соглашения. Сумма отступных в размере 12 млн евро доступна до 15 января текущего года, а также будет действовать с 1 июля по 31 июля.

Сообщается, что если какой-либо итальянский клуб решит активировать пункт о выкупе, то окончательное решение будет принимать "Рома". В случае если любой иностранный клуб решит активировать сумму выкупа, то окончательное решение останется только за Дибалой.

В нынешнем сезоне 30-летний аргентинский игрок "Ромы" Пауло Дибала сыграл в 16 матчах за "волков" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.