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Официально. Интер объявил о переходе канадского полузащитника Брюгге канадского полузащитника

Италия

Интер выплатит бельгийской команде около 10 млн евро

Официально. Интер объявил о переходе канадского полузащитника Брюгге канадского полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" официально объявил о полноценном переходе полузащитника "Брюгге" и сборной Канады Тажона Бушанана.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Интер" выплатит бельгийской команде около 10 млн евро. За достижение определенных условий будут предусмотрены дополнительные бонусы. Игрок подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

24-летний футболист может сыграть как на позиции вингера, так и крайнего защитника, при этом Тажон может играть на обоих флангах. Бушанан станет первым канадским футболистом в истории итальянской Серии А.

Бушанан выступал за "Брюгге" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Брюгге" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 8 млн евро.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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