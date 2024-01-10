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Лаутаро, Пулишич, Гудмундссон и Бремер - в сборной 1-го круга Серии А от Opta

Италия
Обновлено

4 футболиста Интера попали в сборную первого круга Серии А

Лаутаро, Пулишич, Гудмундссон и Бремер - в сборной 1-го круга Серии А от Opta

Фото: legaseriea.it

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4 футболиста "Интера" попали в сборную первого круга чемпионата Италии от Opta.

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В символическую команду, составленную после первых 19 матчей Серии А, включены:

  • - вратарь: Микеле Ди Грегорио ("Монца");
  • - защитники: Федерико Димарко ("Интер"), Франческо Ачерби ("Интер"), Глейсон Бремер ("Ювентус"), Данило ("Ювентус");
  • - полузащитники: Хакан Чалханоглу ("Интер"), Артур ("Фиорентина"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Альберт Гудмундссон ("Дженоа"), Матиас Соуле ("Фрозиноне");
  • - нападающий: Лаутаро Мартинес ("Интер").
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Источник:
OptaPaolo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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