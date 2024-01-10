Италия
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Лаутаро, Пулишич, Гудмундссон и Бремер - в сборной 1-го круга Серии А от Opta
4 футболиста Интера попали в сборную первого круга Серии А
Фото: legaseriea.it
4 футболиста "Интера" попали в сборную первого круга чемпионата Италии от Opta.
В символическую команду, составленную после первых 19 матчей Серии А, включены:
- - вратарь: Микеле Ди Грегорио ("Монца");
- - защитники: Федерико Димарко ("Интер"), Франческо Ачерби ("Интер"), Глейсон Бремер ("Ювентус"), Данило ("Ювентус");
- - полузащитники: Хакан Чалханоглу ("Интер"), Артур ("Фиорентина"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Альберт Гудмундссон ("Дженоа"), Матиас Соуле ("Фрозиноне");
- - нападающий: Лаутаро Мартинес ("Интер").
XI - Here the Serie A 2023/24 best XI in the first half of the current campaign (first 19 matches played) based on Opta data. Explosive.#SerieA #OptaTopXI pic.twitter.com/rLuTGPxHwm— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 9, 2024
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