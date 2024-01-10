Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Римское дерби - всегда сезон в сезоне, отдельный сезон, отдельный турнир. Тем более - когда "Лацио" и "Рома" не блистают в Серии А. На данный момент в лиге они не в Топ-6 (седьмое и восьмое места), потому важность дерби в Кубке и возможности взять трофей увеличивается.

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Кубок Италии, четвертьфинал

10 января 2024. Рим, "Олимпико"

"Лацио" 19:00 "Рома"

Телетрансляция – Megogo Футбол 1