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Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Суперматч в Кубке Италии – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
Римское дерби - всегда сезон в сезоне, отдельный сезон, отдельный турнир. Тем более - когда "Лацио" и "Рома" не блистают в Серии А. На данный момент в лиге они не в Топ-6 (седьмое и восьмое места), потому важность дерби в Кубке и возможности взять трофей увеличивается.
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Кубок Италии, четвертьфинал
10 января 2024. Рим, "Олимпико"
"Лацио" 19:00 "Рома"
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Лаціо - РомаСмотреть трансляцию
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