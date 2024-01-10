  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
Обновлено

Суперматч в Кубке Италии – смотреть прямую трансляцию

Лацио - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Римское дерби - всегда сезон в сезоне, отдельный сезон, отдельный турнир. Тем более - когда "Лацио" и "Рома" не блистают в Серии А. На данный момент в лиге они не в Топ-6 (седьмое и восьмое места), потому важность дерби в Кубке и возможности взять трофей увеличивается.

Кубок Италии, четвертьфинал

10 января 2024. Рим, "Олимпико"

"Лацио" 19:00 "Рома"

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Лаціо - Рома
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Дрэгушин выбрал Тоттенхэм, несмотря на предложение Баварии
yellow-arrow
Лаутаро, Пулишич, Гудмундссон и Бремер - в сборной 1-го круга Серии А от Opta
yellow-arrow
Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 10.01.2024
телетрансляции Кубок Италии Лацио (Рим) Рома (Рим) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости