Кубок Италии. Лацио - Рома 1:0. В Римском дерби есть хозяин

Кубок Италии. Четвертьфинал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 1:0

Гол: Дзакканьи 51 (пен.)

"Лацио": Мандас, Лаццари (Лука Пеллегрини 67), Патрик, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Ровелла 68), Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Кастельянос (Исаксен 77), Дзакканьи (Педро 68)

"Рома": Патрисиу, Р. Кристенсен, Манчини, Хюйсен (Белотти 81), Карсдорп (Азмун 58), Кристанте, Паредес, Бове (Эль-Шаарави 75), Залевски (Спинаццола 58), Дибала (Лоренцо Пеллегрини 46), Лукаку

Предупреждения: Кастельянос 60, Гендузи 65, Лука Пеллегрини 90+5, Педро 90+5 - Кристанте 57, Манчини 65

Удаления: Педро 90+6 (вторая желтая) - Азмун 90+10 (прямая красная)

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Когда встречаются команды, играющие домашние матчи на одном и том же стадионе, обычно выражение "хозяин поля" берут в кавычки, либо добавляют к нему слово "номинальный". А в Римском дерби вообще считается, что нет ни хозяев, ни фаворитов, и побеждает обычно тот, кто подходит к нему в худшей форме. Однако в последнее время все это не соответствует истине.

Сегодня "Лацио" подошел к дерби с тремя победами подряд и в итоге выиграл у "Ромы", которая даже двух побед подряд во всех турнирах не добывала с 26-го октября. А если говорить об очных матчах и конкретно о тех, в которых "лациале" считались хозяином, в последних девяти таких они не проигрывали - шесть побед и три ничьи. Когда орел Олимпия кружит над стадионом перед дерби, они чувствуют, что дома.

Да и вообще, вне зависимости от официального статуса хозяина, в Столичном дерби в последнее время есть хозяин. Сегодня "Лацио" выиграл третий из четырех последних. С привычным счетом. 1:0, 1:0, 0:0 и теперь 1:0.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне в лиге, и также в домашнем для "Лацио" матче. Зрелище там было совершенно тошнотворным, которое в СМИ назвали "Олимпиадой по нытью". Здесь в первом тайме было такое же, хотя и нытья, жалоб и споров было поменьше. Ныне всего шесть ударов по воротам до перерыва и один - в створ. При этом "Лацио" все же был активнее. Манчини раз за разом блокировал его попытки.

В перерыве Жозе Моуриньо был вынужден снять с игры Пауло Дибалу из-за очередной травмы, и его команда посыпалась. Фелипе Андерсон легко прорвался справа, Весино замыкал его навес головой - Патрисиу спас. Другой навес, 18-летний январский новичок Хюйсен в своем первом "старте" во взрослой карьере бьет по ноге Кастельяноса - ВАР вызывает Даниэле Орсато к монитору, а тот назначает пенальти. 1:0.

Сразу после этого отличная атака в стиле Сарризма завершилась спасением Патрисиу в упор от Весино и заблокированным добиванием. Весино затем замыкал прострел Лаццари с 18-ти метров и немного не попал. Лишь к середине тайма игра успокоилась, вернулась на уровень первого тайма, что подходило "Лацио". Еще и Педро мог закрутить метров с 14-ти в конце хорошей атаки получше, а не в центр.

"Рома" же выпускала форвардов вместо защитников, но не могла проснуться. Лишь в концовке матча наконец-то создала. Как раз новые форварды создали. Азмун сбросил Белотти, тот пробил, но 22-летний Мандас в своем дебюте за "Лацио" (Проведель выбыл из-за болезни) вытащил и успел выбить из-под ног Пеллегрини, уже добивавшего. А удар через себя Лукаку глубоко в добавленное время немного не попал.

Матч в итоге завершился на 101-ой минуте, и до этого Орсато успел показать красные карточки за стычки и лишние слова.

"Рома" вылетает в четвертьфинале третий сезон подряд, то есть во всех сезонах каденции Моуриньо. А "Лацио" после четырех вылетов на такой стадии подряд наконец-то проходит ее. Впервые после победы в турнире в 2019-ом году. Теперь он ожидает победителя пары "Ювентус" - "Фрозиноне".

Маурицио Сарри перед матчем говорил, что Кубок его вообще не интересует, но дерби он обязан выиграть для болельщиков. Почему бы не выиграть для них и Коппа?