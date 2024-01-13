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Эллас Верона - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Матч аутсайдеров
Фото: corrieredellosport.it/автор невідомий
Сегодня в 19:00 "Верона" у себя дома примет "Эмполи", Обе команды переживают не лучшее время в чемпионате. Команды находятся на предпоследних местах, "Верона" на 18, а "Эмполи" на 19 месте. Виктор Коваленко, который играет за "Эмполи" может попасть в заявку на сегодняшний матч.
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Чемпионат Италии "Эллас Верона" - "Эмполи"
13 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Эллас Верона - ЭмполиСмотреть трансляцию
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