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Эллас Верона - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
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Матч аутсайдеров

Эллас Верона - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: corrieredellosport.it/автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня в 19:00 "Верона" у себя дома примет "Эмполи", Обе команды переживают не лучшее время в чемпионате. Команды находятся на предпоследних местах, "Верона" на 18, а "Эмполи" на 19 месте. Виктор Коваленко, который играет за "Эмполи" может попасть в заявку на сегодняшний матч.

Чемпионат Италии "Эллас Верона" - "Эмполи"
13 января, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Эллас Верона - Эмполи
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