Эллас Верона - Эмполи: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня в 19:00 "Верона" у себя дома примет "Эмполи", Обе команды переживают не лучшее время в чемпионате. Команды находятся на предпоследних местах, "Верона" на 18, а "Эмполи" на 19 месте. Виктор Коваленко, который играет за "Эмполи" может попасть в заявку на сегодняшний матч.

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Чемпионат Италии "Эллас Верона" - "Эмполи"

13 января, 19:00

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