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Серия А. Интер не повторяет ошибок предыдущего сезона и разносит Монцу

Италия

5:1

Серия А. Интер не повторяет ошибок предыдущего сезона и разносит Монцу

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 20-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Интер" 1:5

Голы: Пессина 69 (пен.) - Чалханоглу 12 (пен.), 60, Лаутаро Мартинес 14, 84 (пен.), Тюрам 88

"Монца": Соррентино, Д'Амброзио (Мари 70), Гальярдини, Кальдирола, Перейра (Биринделли 57), Пессина (Акпа Акпро 79), Бондо (Кирьякопулос 57), Чуррия (Коломбо 57), Кольпани, Мота, В. Карбони

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 82), Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 71), Дармиан, Чалханоглу (Фраттези 61), Барелла (Асллани 61), Мхитарян, Димарко (Аугусто 71), Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Кольпани 5, Биринделли 70 - Чалханоглу 58, Павар 77

Главный арбитр: Антонио Рапуано

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