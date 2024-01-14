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Ультрас Наполи вывесили баннер с критикой игроков
Уже не впервые в сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Перед началом домашнего поединка против "Салернитаны" болельщики "Наполи" подняли баннер с решительным призывом к игрокам команды.
"Те, кто хочет уйти, должны с нами достойно попрощаться. Нам нужны только те, у кого есть гордость, амбиции и уважение к городу".
Отметим, что это происходит на фоне слухов о том, что Пётр Зелинский отказывается подписывать новый контракт с клубом и готов летом присоединиться к "Интеру" после его окончания.
Сама встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На данный момент команда занимает 6 место в Серии, имея 31 балл в своем активе.
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