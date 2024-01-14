Судаков уже неинтересен? Ювентус оформил документы на трансфер 17-летнего полузащитника

"Ювентус" оформил документы на трансфер 17-летнего черногорского полузащитника "Будучности" Василия Аджича. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

На следующий вторник хавбек вылетит в Турин, а уже на следующий день запланирован медосмотр и непосредственное подписание контракта. Планируется, что он будет на стадионе “Ювентуса” во время матча против “Сассуоло” 16 января.

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Аджич уже второй сезон выступает в чемпионате Черногории. Всего на счету атакующего полузащитника девять голов и пять ассистов в 47 матчах за "Будучност".

Также хавбек представляет молодежную сборную Черногории. Осенью он провел три матча, в которых отличился одним голом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.