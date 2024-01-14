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Судаков уже неинтересен? Ювентус оформил документы на трансфер 17-летнего полузащитника
И это еще соглашение с Хендерсоном впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" оформил документы на трансфер 17-летнего черногорского полузащитника "Будучности" Василия Аджича. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
На следующий вторник хавбек вылетит в Турин, а уже на следующий день запланирован медосмотр и непосредственное подписание контракта. Планируется, что он будет на стадионе “Ювентуса” во время матча против “Сассуоло” 16 января.
Аджич уже второй сезон выступает в чемпионате Черногории. Всего на счету атакующего полузащитника девять голов и пять ассистов в 47 матчах за "Будучност".
Также хавбек представляет молодежную сборную Черногории. Осенью он провел три матча, в которых отличился одним голом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 600 тысяч евро.
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