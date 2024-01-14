"Решение за президентом": Каннаваро прокомментировал слухи о своем назначении в Наполи

Фабио Каннаваро может возглавить Наполи.

Как сообщает TASportPress, Вальтер Маццари находится в шаге от увольнения, ведь его робота не принесла желаемого эффекта. Заменить его собираются 50-летним Фабио Каннаваро.

"Думаю, что я готов к этой работе. Решение за президентом. Но пока я не получил от него предложения", — приводит слова Каннаваро TASportPress.

Напомним, сейчас "Наполи" находится на 6 месте в Серии А, они отстают от "Интера" на 20 очков.