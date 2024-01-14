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"Решение за президентом": Каннаваро прокомментировал слухи о своем назначении в Наполи
Владелец Золотого мяча 2006 может возглавить Наполи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фабио Каннаваро может возглавить Наполи.
Как сообщает TASportPress, Вальтер Маццари находится в шаге от увольнения, ведь его робота не принесла желаемого эффекта. Заменить его собираются 50-летним Фабио Каннаваро.
"Думаю, что я готов к этой работе. Решение за президентом. Но пока я не получил от него предложения", — приводит слова Каннаваро TASportPress.
Напомним, сейчас "Наполи" находится на 6 месте в Серии А, они отстают от "Интера" на 20 очков.
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