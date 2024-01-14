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"Решение за президентом": Каннаваро прокомментировал слухи о своем назначении в Наполи

Италия
Обновлено

Владелец Золотого мяча 2006 может возглавить Наполи

"Решение за президентом": Каннаваро прокомментировал слухи о своем назначении в Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабио Каннаваро может возглавить Наполи.

Как сообщает TASportPress, Вальтер Маццари находится в шаге от увольнения, ведь его робота не принесла желаемого эффекта. Заменить его собираются 50-летним Фабио Каннаваро.

"Думаю, что я готов к этой работе. Решение за президентом. Но пока я не получил от него предложения", — приводит слова Каннаваро TASportPress.

Напомним, сейчас "Наполи" находится на 6 месте в Серии А, они отстают от "Интера" на 20 очков.

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Фабио Каннаваро Наполи
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Источник:
TASportPress
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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