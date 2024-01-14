Серия А. Лацио не впал в эйфорию после победы в дерби и победил в лиге

Серия А. 20-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче" 1:0

Гол: Фелипе Андерсон 57

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик (А. Романьоли 23), Хила, Лука Пеллегрини (Лаццари 64), Ровелла, Гендузи, Луис Альберто (Весино 64), Исаксен (Педро 46), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Иммобиле 79)

"Лечче": Фальконе, Жендрей (Венути 56), Понграчич, Баширотто, Галло (Доргу 85), Каба (Стрефецца 71), Рамадани, Х. Гонсалес (Блен 71), Алмквист, Крстович, Уден (Пикколи 85)

Предупреждения: Дзакканьи 45, Гендузи 77, Иммобиле 90+4 - Жендрей 45, Венути 75, Рамадани 81, Понграчич 90+4

После победы в дерби всегда легко впасть в эйфорию и устать. Легко и отвлечься, когда впереди вылет на Суперкубок в Саудовской Аравии. Маурицио Сарри все это понимал и поэтому говорил о матче лиги против "Лечче" как об очень важном психологически. "Если мы сумеем сфокусироваться лишь на нем - значит, выросли ментально. Ранее в таких ситуациях мы страдали, так что это настоящий тест".

Если судить по игре, не факт, что "лациале" сумели сфокусироваться. Играли они бледно и не факт, что наиграли на победу. Но ведь они играют так с начала сезона. Разница как раз в умении добывать результат. Сегодняшняя победа стала уже четвертой подряд в лиге, пятой подряд во всех турнирах. Ни одна из них не была особо впечатляющей, но какая разница?

Важна это победа еще и из-за соперника. Против "Лечче" "Лацио" всегда сложно. В первом круге римляне вели со счетом 1:0, но пропустили дважды после 84-ой минуты и проиграли. В целом проиграли этому сопернику три из четырех предыдущих матчей на всех полях при одной ничьей, дома выиграли у него один из предыдущих пяти. Так что сегодня состоялся прорыв.

Сегодня в первом тайме "Лечче" даже выглядел лучше соперника, динамичнее. А весь матч выиграл по ударам по воротам, в створ и угловым. Хотя много и не создал в некачественной игре. Вообще-то, лучший момент до перерыва создал "Лацио". Луис Альберто вернулся после травмы и пяткой оставил Исаксена перед воротами. Фальконе взял. Проведель, вернувшийся после болезни, отбивал удары Крстовича и Кабы.

Лучший момент во втором тайме также создали хозяева. Ровелла покатил в штрафную, Луис Альберто оставил там Фелипе Андерсону, и бразилец, игравший на позиции "фальшивой девятки" из-за травм Иммобиле и Кастельяноса, пробил в "девятку". Его второй гол в сезоне. До этого Педро и Дзакканьи пробивали немного неточно. Начало второго тайма в исполнении "Лацио" получилось очень сильным.

А вот затем играл стала вязкой и медленной. И "Лечче" мог сравнять. Гонсалес не достал головой в упор, Крстович достал, но не попал в створ. Каба сыграл в "стенку", но пробил неточно.

Четыре победы подряд выводят "Лацио" на равенство очков с "Фиорентиной", которая сейчас четвертая. Почти всем конкурентам римлян еще играть в этом туре, но динамика для команды Сарри точно положительная. "Лечче" же с одним очком в четырех последних матчах. Ныне он 13-ый в шести очках над зоной вылета, но по итогам тура может быть хуже и по месту, и по гандикапу.